Phát triển đa dạng không gian du lịch đêm

Phát triển du lịch đêm không chỉ được xem là hướng đi giúp tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo dấu ấn, hình ảnh, thương hiệu, bản sắc riêng cho điểm đến. Chính vì vậy, nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang từng bước xây dựng, hình thành các sản phẩm du lịch đêm, mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.

Tiết mục văn nghệ phục vụ du khách của đồng bào dân tộc Thái, bản Bút (xã Nam Xuân).

Nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm văn hóa, vui chơi, giải trí ngày càng gia tăng của du khách, phường Sầm Sơn đã và đang chú trọng đầu tư, tổ chức bài bản các không gian du lịch đêm gắn với các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Trong đó, nổi bật là không gian du lịch đêm tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Khi du khách đến đây vào buổi tối, có thể đi bộ ngắm Quảng trường biển, vui chơi, giải trí ngoài trời, check-in; đặc biệt là xem trình diễn nhạc nước với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo nên một không gian sôi động, rực rỡ sắc màu.

Ngoài ra, địa điểm không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm cũng là điểm vui chơi, mua sắm và khám phá của du khách vào buổi tối khi đến Sầm Sơn. Tại đây, có khá nhiều các gian hàng bày bán các món ăn đặc sản của Sầm Sơn và các vùng lân cận, cùng những sản phẩm quà lưu niệm, quần áo phục vụ khách du lịch. Anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ TP Hà Nội, cho biết: “Đến với phố đi bộ - chợ đêm, tôi và gia đình không chỉ được thưởng thức những món ăn tươi ngon như cá nướng, nem chua, bánh cuốn, mà còn được tham quan các gian hàng bán đồ lưu niệm, thời trang biển, phụ kiện du lịch để mua về làm quà biếu. Không khí náo nhiệt, sôi động, cùng sự thân thiện từ các tiểu thương, người dân ở đây, mang đến cho chúng tôi cảm giác gần gũi, cảm mến”.

Bản Bút, xã Nam Xuân từ lâu đã nổi tiếng là điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn du khách. Nếu như ban ngày, nơi đây cuốn hút du khách bởi không gian, cảnh quan xanh tươi, mát mẻ, thì khi đêm xuống, du khách lại được trải nghiệm những hoạt động văn hóa độc đáo của bà con dân tộc Thái. Dưới ánh đèn lung linh, người dân - du khách cùng nhau biểu diễn các tiết mục văn nghệ, nhảy sạp, hay đánh cồng, chiêng, tạo nên không khí rộn ràng, sôi động.

Bà Hà Thị Tuôn, chủ homestay tại bản Bút, cho biết: “Homestay của gia đình tôi đã tăng cường kết nối với các nghệ nhân và các đội văn nghệ của bà con dân tộc Thái trong bản, để biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ du khách vào ban đêm. Cùng với giao lưu văn nghệ, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của địa phương như, cá nướng, xôi ngũ sắc, tôm nướng... vừa tươi ngon, vừa hấp dẫn. Việc phát triển du lịch đêm, không chỉ mở rộng không gian và thời gian trải nghiệm cho du khách, mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa của địa phương”.

Bà Phạm Thị Nhị, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Nam Xuân, chia sẻ: Xã đã và đang khuyến khích các hộ làm homestay tích cực phát triển đa dạng hoạt động trải nghiệm về đêm gắn với việc khai thác giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc Thái, Mường đang còn được lưu giữ nhằm tạo sức hấp dẫn du khách và nâng sức cạnh tranh cho điểm đến. Song song với đó, xã cũng tích cực hỗ trợ các hộ làm du lịch từng bước liên kết với các điểm du lịch trong và ngoài địa bàn để hình thành các tour, tuyến du lịch đêm hấp dẫn, và tăng cường quảng bá du lịch trên các nền tảng số, để du khách biết và đến tham quan, trải nghiệm ngày càng đông.

Thực tế cho thấy, tại các địa phương đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch đêm như: Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Pù Luông, bản Bút (xã Nam Xuân)... lượng du khách tìm đến tham quan, lưu trú cũng như doanh thu du lịch đều có bước tăng trưởng mạnh. Đây là minh chứng cho hiệu quả của việc đẩy mạnh phát triển du lịch đêm. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khuyến khích các địa phương tích cực quan tâm, nghiên cứu và triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch đêm từ lợi thế về hệ thống di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, lễ hội truyền thống. Song song với đó, khi phát triển, xây dựng các khu ẩm thực, chợ đêm các địa phương cũng cần đầu tư và quy hoạch bài bản, bảo đảm các yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện và đặc biệt phải mang nét văn hóa của địa phương. Ngoài ra, việc đẩy mạnh quảng bá du lịch đêm phải được đẩy mạnh trên các nền tảng số, để du khách biết và tìm đến tham quan, lưu trú nhiều hơn. Từ đó, không chỉ mang đến những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho du khách, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn của du lịch Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Bảo Ngọc