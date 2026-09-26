Hoằng Tiến xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn minh du lịch

Từ cách ứng xử, kinh doanh đến giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, những việc làm cụ thể đang được xã Hoằng Tiến gắn với xây dựng nếp sống văn minh trong hoạt động du lịch. Đây cũng là yêu cầu đặt ra để địa phương vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã Hoằng Tiến chú trọng thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

Xã Hoằng Tiến có đường bờ biển dài 6,8km, mỗi năm thu hút hơn 1 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Cùng với sự tăng trưởng về lượng khách và các hoạt động dịch vụ, yêu cầu về môi trường du lịch cũng ngày càng cao. Điều đó không chỉ đặt ra vấn đề đầu tư cơ sở vật chất mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong cách ứng xử, phục vụ và ý thức chấp hành các quy định của người dân, hộ kinh doanh.

Từ thực tế đó, ngay từ đầu mùa du lịch hè 2026, xã Hoằng Tiến tập trung triển khai nhiều giải pháp chấn chỉnh hoạt động dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh. Qua công tác tuyên truyền, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú đã chủ động cải tạo, chỉnh trang cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện đón tiếp và phục vụ du khách. Gần 100 hộ kinh doanh được quán triệt, ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường và hình ảnh Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Chị Lê Thị Minh Loan, chủ cơ sở lưu trú Tigon Villa cho biết: “UBND xã thường xuyên tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai, giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, các hộ kinh doanh cũng chủ động xây dựng văn hóa giao tiếp, nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ phục vụ du khách. Những quy định được triển khai không chỉ giúp hoạt động kinh doanh đi vào nền nếp mà còn góp phần giữ hình ảnh chung của Hải Tiến trong mắt du khách”.

Một trong những yêu cầu được địa phương đặt ra trong mùa du lịch 2026 là bảo đảm an toàn cho du khách gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường. Do đó, cùng với hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, khu vực bờ kè biển, địa phương ưu tiên xử lý những điểm có nguy cơ mất an toàn. Lực lượng công an, biên phòng và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn xã phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, cứu hộ, cứu nạn; các phương án phân luồng giao thông; phòng cháy, chữa cháy được triển khai đồng bộ.

Ông Lê Sỹ Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cho biết: “Với địa phương có điểm đến du lịch, việc xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện gắn với thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Xã cũng đã phối hợp với xã Hoằng Thanh ban hành phương án quản lý hoạt động du lịch tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến. Đặc biệt, vào thời gian cao điểm, khi lượng khách tăng cao, công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các quy định về giá, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự công cộng và ứng xử với du khách được các địa phương phối hợp thực hiện hiệu quả, được Nhân dân và du khách đánh giá cao. Đây cũng là cơ sở để hoạt động du lịch trên địa bàn đi vào nền nếp, hạn chế những hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến”.

Thực tế, xã Hoằng Tiến đang đứng trước yêu cầu vừa khai thác lợi thế du lịch biển, vừa giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển. Theo báo cáo của UBND xã Hoằng Tiến, cùng với những kết quả đạt được, hoạt động du lịch trên địa bàn còn mang tính mùa vụ; hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, công trình vệ sinh công cộng, bến bãi chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế... Bên cạnh đó, ý thức giữ gìn hình ảnh điểm đến, ứng xử văn minh của một bộ phận người dân với du khách vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Cùng với mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 2,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2026, xã Hoằng Tiến đang nỗ lực thực hiện các giải pháp xây dựng đời sống văn hóa gắn với nếp sống văn minh du lịch. Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý Nhà nước về du lịch; phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch; nâng cao chất lượng phục vụ; bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm để xây dựng Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến trở thành điểm đến xanh - sạch - đẹp, an toàn, văn minh, thân thiện.

Bài và ảnh: Hoài Anh