Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng 23/6, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội Luật gia tỉnh hiện có 2.097 hội viên. 6 tháng đầu năm 2026, Hội Luật gia tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt khối lượng công việc lớn, toàn diện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phát huy vai trò trong công tác xây dựng, phổ biến pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nổi bật, cơ quan Tỉnh hội đã tham gia đóng góp ý kiến đối với 10 dự thảo luật sửa đổi, bổ sung, 1 nghị định, 1 đề án và 2 kế hoạch. Các tổ chức hội trực thuộc tham gia đóng góp ý kiến vào 65 dự thảo văn bản luật, quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh.

Đặc biệt, Hội Luật gia tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 18/3/2026 về thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của hội luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch thực hiện đề án của hội trong năm 2026; hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng dự thảo Đề án mô hình “Mỗi trường học một luật gia”.

Luật gia Bùi Anh Linh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa báo cáo sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm.

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hội đã trực tiếp tuyên truyền 8 cuộc với 883 người tham gia; phối hợp tuyên truyền 9 cuộc với 1.780 người tham gia; phát 3.200 tờ rơi, tờ gấp, sổ tay pháp luật; tư vấn pháp luật 805 vụ việc; trợ giúp pháp lý 165 vụ việc và tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại 92 vụ việc.

Phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh và các trại giam của Bộ Công an trên địa bàn tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho 389 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn dịp 30/4, đồng thời tư vấn pháp luật 102 vụ việc.

Tại hội nghị, các luật gia đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động, kiến nghị những giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Tiến Đông