ĐBQH tỉnh Thanh Hóa góp ý hoàn thiện Dự án Luật Hải quan và Luật Đầu tư (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, chiều 3/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh thảo luận tại Tổ 3, cho ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; đồng thời góp ý đối với Dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa điều hành phiên thảo luận.

Dự phiên thảo luận có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa điều hành phiên thảo luận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận tổ.

Đóng góp ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Các đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận tại Tổ 3

Đại biểu Bùi Văn Dũng, ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc sửa đổi luật không chỉ dừng ở cải cách thủ tục mà cần tạo bước chuyển căn bản từ hải quan điện tử sang hải quan số, lấy dữ liệu làm nền tảng quản trị.

Đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm cung cấp dữ liệu của các chủ thể tham gia, nhất là các sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp logistics; đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro theo mức độ tuân thủ của doanh nghiệp để doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật được hưởng lợi thông qua thời gian thông quan nhanh hơn, giảm tần suất kiểm tra và chi phí tuân thủ.

Đại biểu cũng đề nghị quy định chặt chẽ hơn trong việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm quyền hạn của cơ quan quản lý đi đôi với cơ chế kiểm soát, tránh phát sinh chi phí và rủi ro không cần thiết cho doanh nghiệp.

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Dũng.

"Cần xác lập một nguyên tắc rất rõ: tuân thủ pháp luật phải trở thành một tài sản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tuân thủ tốt phải được hưởng lợi bằng thời gian thông quan ngắn hơn, tần suất kiểm tra thấp hơn và chi phí tuân thủ thấp hơn; Nhà nước không chỉ xử lý vi phạm mà phải tạo lợi ích kinh tế cho việc tuân thủ." Bùi Văn Dũng - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Cùng góp ý vào dự án luật này, đại biểu Bùi Mạnh Khoa đề nghị quy định cụ thể mức tiền hoặc giá trị bảo lãnh trong trường hợp yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan để tránh cách hiểu khác nhau và hạn chế phát sinh tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Đại biểu cũng kiến nghị quy định rõ các tiêu chuẩn đối với đại lý làm thủ tục hải quan ngay trong luật.

Đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Khoa.

Còn đại biểu Phạm Thế Anh đề nghị bổ sung thêm các phương thức xác thực điện tử phù hợp đối với người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và các đối tượng chưa có căn cước công dân mức độ 2 khi tham gia giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đồng thời, đề xuất nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain trong xác thực chứng từ, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và áp dụng cơ chế phân công kiểm tra tự động, ngẫu nhiên nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế tiêu cực.

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư, đại biểu Lê Thanh Hoàn đề nghị rà soát sự thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Kiến trúc liên quan đến điều kiện hành nghề trong lĩnh vực xây dựng; đồng thời cho rằng việc sửa đổi cần bảo đảm phù hợp với chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết số 66/NQ-CP, tránh tình trạng bãi bỏ trên nguyên tắc nhưng vẫn duy trì các điều kiện thông qua văn bản dưới luật.

Đại biểu Quốc hội Phan Thị Thùy Linh.

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh đánh giá việc sửa đổi Luật Đầu tư lần này là bước đi quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân.

Đại biểu đề nghị việc rà soát danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải dựa trên nguyên tắc chỉ giữ lại những ngành nghề thực sự cần thiết vì mục tiêu quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng và đạo đức xã hội.

“Tinh thần chung là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tăng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển sang hậu kiểm chỉ thực chất khi chúng ta chuẩn bị đầy đủ cơ sở dữ liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chế tài xử lý vi phạm”. Đại biểu Phan Thị Thùy Linh - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các ngành nghề bị cấm hoặc chuyển sang kinh doanh có điều kiện, đồng thời làm rõ nguyên tắc xử lý đối với giấy phép, hồ sơ và quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp đã phát sinh trước khi luật có hiệu lực nhằm bảo đảm tính liên tục của hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận tổ.

Các ý kiến tại phiên thảo luận cũng tập trung vào việc hoàn thiện các quy định theo hướng hiện đại, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Hữu Đại