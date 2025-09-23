Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã Biện Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Biện Thượng đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 190 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu tham dư Đại hội.

Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Biện Thượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích, quy mô dân số của 4 xã: Vĩnh Hùng, Minh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh An của huyện Vĩnh Lộc cũ. Sau sáp nhập, xã có 8.080 hộ dân với 31.775 nhân khẩu ở 43 đơn vị thôn. Toàn xã có 2 dân tộc Kinh và Mường sinh sống, trong đó có khoảng 8.000 người tham gia sinh hoạt 2 tôn giáo là Phật giáo và Công giáo.

Nhiệm kỳ 2024-2029, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ xã Biện Thượng đã nỗ lực, trách nhiệm vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả 6 chương trình hành động và đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Biện Thượng nhiệm kỳ 2024-2029 trình bày văn kiện Đại hội.

Nổi bật là đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện có hiệu quả. Hoạt động tiếp xúc cử tri được nâng cao chất lượng, trong đó tăng cường tổ chức tiếp xúc theo chuyên đề, nhóm đối tượng.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với cơ sở. Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương.

Riêng trong 6 tháng năm 2025, Ủy ban MTTQ xã đã vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyên góp gần 1 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 32 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở. Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội luôn được triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp nhà hảo tâm tham gia ủng hộ.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp và ra mắt nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực, như: Mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” ở 24 khu dân cư; mô hình “Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, mô hình “Khu dân cư tự quản đảm bảo an toàn giao thông”... Đồng thời quan tâm vận động người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ...

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội cũng đã thảo luận, thống nhất mục tiêu cho cả nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể là nâng cao vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng xã Biện Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Lãnh đạo xã Biện Thượng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Để cụ thể hóa mục tiêu, Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được đặt lên hàng đầu.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã Biện Thượng trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thẳng thắn chỉ ra một số tồn tai, hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ xã Biện Thượng cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Đại biểu dự Đại hội.

Cụ thể là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng sáng tạo, phù hợp để cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam. Ngay sau Đại hội, cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ và Nhân dân về chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Quang cảnh Đại hội

Quan tâm thực hiện tốt vai trò liên minh chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Chủ động, tích cực trong giám sát, phản biện xã hội. Chủ động, bản lĩnh để thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân.

Ủy ban MTTQ xã Biện Thượng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Đề thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng của mình, Ủy ban MTTQ xã cần đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng mạnh về khu dân cư, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư bằng cách làm phù hợp, lựa chọn những nội dung, phần việc thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, theo hướng sát với Nhân dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên tuyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Biện Thượng Nguyễn Thị Hậu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Biện Thượng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Hội nghị lần thứ I, Ủy ban MTTQ xã đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh. Bà Nguyễn Thị Hậu được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Biện Thượng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đỗ Đức