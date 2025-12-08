Kết quả thẩm tra việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh, khóa XVIII

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2025, diễn ra sáng 8/12, đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp 7,11,14,17,20,24 và 31 của HĐND tỉnh khóa XVIII. Báo điện tử Thanh Hóa trân trọng đăng tải tóm tắt báo cáo.

Trách nhiệm, chủ động giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri quan tâm

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra báo cáo số 176/BC-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 31 và các kỳ họp trước. Qua thẩm tra cho thấy, công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các sở, ngành, địa phương có sự chuyển biến rõ nét, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri quan tâm.

Thông qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp nhận 60 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào nhiều nhóm vấn đề bức thiết, đặc biệt liên quan đến đời sống dân sinh, chính sách xã hội và hạ tầng đô thị. Trong đó, các nội dung về quy hoạch - đầu tư cơ sở hạ tầng - đô thị chiếm tỷ lệ cao nhất với 19/60 ý kiến (31,67%); tiếp theo là lĩnh vực văn hóa - xã hội với 11/60 ý kiến (18,33%); các ý kiến còn lại phân bổ ở các nhóm: đất đai - môi trường, chế độ chính sách, an ninh trật tự, giao thông, quản lý tài sản công...

Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết toàn bộ 60 ý kiến mới và 85 ý kiến còn lại từ các kỳ họp trước. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành, địa phương, đưa vào kế hoạch cụ thể, yêu cầu báo cáo tiến độ, đồng thời thông tin lại cho cử tri theo quy định.

Kết quả thẩm tra cho thấy, đến nay UBND tỉnh đã tiếp thu và trả lời 145/145 kiến nghị, đạt 100%. Trong đó: 84/145 ý kiến được giải quyết dứt điểm (57,93%), 61/145 ý kiến đang tiếp tục giải quyết (42,07%).

Tỷ lệ giải quyết theo từng lĩnh vực cũng cho thấy sự chủ động của các ngành trong xử lý những vấn đề trọng tâm: Quy hoạch - đầu tư - đô thị: 42/145 ý kiến (28,97%); văn hóa - xã hội: 31/145 ý kiến (21,38%); đất đai - giải phóng mặt bằng - khoáng sản- môi trường: 30/145 ý kiến (20,69%); kinh tế - ngân sách - quản lý tài sản công: 15/145 ý kiến (10,34%); cơ chế - chính sách: 11/145 ý kiến (7,59%); an ninh - trật tự - quốc phòng - giao thông: 8/145 ý kiến (5,52%); nông nghiệp – nông thôn - thủy sản: 8/145 ý kiến (5,52%).

Riêng 60 kiến nghị mới gửi đến Kỳ họp thứ 31, UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết kịp thời với kết quả: 45/60 kiến nghị được giải quyết dứt điểm (75%); 15/60 kiến nghị đang giải quyết (25%).

Đối với 85 kiến nghị tồn đọng từ các kỳ họp trước, đã giải quyết dứt điểm: 39/85 kiến nghị (45,88%); đang tiếp tục giải quyết: 46/85 kiến nghị (54,12%).

Nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Theo đánh giá, trong thời gian qua, công tác tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao. Việc phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và sự vào cuộc đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số lĩnh vực có tiến bộ rõ rệt:

Lĩnh vực hạ tầng - đô thị: UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp, như: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông xuống cấp; hoàn thiện hệ thống thoát nước tại các khu dân cư; xử lý sạt lở, đảm bảo an toàn trên một số tuyến đường trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa. Nhiều dự án chậm triển khai nhiều năm đã được tháo gỡ vướng mắc, một số dự án hạ tầng trọng điểm có chuyển biến tích cực và đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Lĩnh vực đất đai - môi trường - GPMB, nhiều vấn đề người dân phản ánh liên quan đến: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường giải phóng mặt bằng; sai phạm trong khai thác khoáng sản; ô nhiễm môi trường... đã được các ngành và địa phương kiểm tra, xử lý phù hợp quy định.

Lĩnh vực an sinh xã hội - giáo dục - y tế, nhiều kiến nghị về bảo hiểm y tế, hỗ trợ người có công, chế độ cho cán bộ cơ sở, xây dựng trường học, nâng cấp cơ sở vật chất y tế... đã được giải quyết đúng thẩm quyền. Đáng chú ý, một số nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như xây dựng Trường THCS Yên Khương, xử lý lũ ống, sạt lở, đầu tư trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến huyện... đã được triển khai kịp thời.

Nhìn chung, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian qua đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những khó khăn, hạn chế cần sớm khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Chất lượng tổng hợp kiến nghị ban đầu chưa đồng đều; một số kiến nghị chưa được rà soát kỹ, dẫn đến: chuyển nhầm cấp, nhầm thẩm quyền; nêu lại vấn đề đã giải quyết nhưng chưa theo dõi đầy đủ; một số kiến nghị vượt thẩm quyền cấp tỉnh nhưng vẫn được gửi tới HĐND tỉnh.

Có 13 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, 23 kiến nghị thuộc cấp huyện - xã, cho thấy công tác phân loại ban đầu ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ.

Mặc dù tỷ lệ giải quyết dứt điểm tăng so với kỳ trước, nhưng đối với 85 kiến nghị tồn từ nhiều kỳ họp, số lượng giải quyết dứt điểm vẫn chưa đạt yêu cầu. Một số vấn đề kéo dài do: Vướng pháp lý; thiếu nguồn lực; quy hoạch chưa được phê duyệt hoặc điều chỉnh. Một số báo cáo trả lời cử tri còn chung chung, chưa nêu rõ tiến độ, chưa có giải pháp cụ thể, chưa thể hiện đầy đủ căn cứ pháp lý. Điều này làm giảm hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh và gây băn khoăn đối với cử tri.

Một số lĩnh vực còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là vấn đề về đất đai, bồi thường tái định cư; môi trường - xử lý rác thải; đầu tư hạ tầng đô thị, giao thông; chính sách cho cán bộ cơ sở; xử lý kiến nghị liên quan dự án treo. Những vấn đề trên đòi hỏi sự phối hợp mạnh mẽ và giải pháp tổng thể từ các sở, ngành và địa phương.

Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị cử tri

Từ kết quả thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh đề nghị nhiều giải pháp trọng tâm:

Đối với Thường trực HĐND tỉnh: Chỉ đạo các Ban HĐND tăng cường giám sát chuyên đề đối với những nội dung còn tồn tại qua nhiều kỳ họp. Đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời dứt điểm, đầy đủ, đúng thời hạn. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ tỉnh trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri.

Đối với UBND tỉnh, tập trung chỉ đạo giải quyết 61 kiến nghị đang xử lý, đặc biệt các nội dung kéo dài nhiều năm; rà soát trách nhiệm từng cơ quan liên quan; làm rõ nguyên nhân chậm trễ; đối với các kiến nghị chưa thể giải quyết do thiếu nguồn lực, cần tổ chức đối thoại, khảo sát thực tế, xác định mức độ ưu tiên để bố trí vốn, nguồn lực phù hợp. Yêu cầu các sở, ngành có báo cáo phân loại rõ từng nội dung, đảm bảo trả lời khoa học, đầy đủ.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phối hợp chặt chẽ trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị; kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp chậm trễ. Đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu đúng trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan nhà nước.

Đối với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, phường, cần nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến cử tri; phân loại đúng thẩm quyền. Giám sát chặt chẽ tiến độ giải quyết của UBND cùng cấp. Tăng cường tuyên truyền pháp luật để cử tri hiểu rõ hơn về những khó khăn khách quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy công quyền. Kết quả đạt được thời gian qua cho thấy sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đặc biệt với các kiến nghị kéo dài, liên quan trực tiếp tới quyền lợi người dân. HĐND tỉnh tiếp tục đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm và giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Trần Hằng (lược ghi)