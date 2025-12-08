Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Sáng 8/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.

Các đại biểu dự buổi lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh cùng 400 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các đại biểu dự lễ khai giảng.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự lễ khai giảng.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11/12/2025 với sự tham gia của 400 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt 9 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu, tập trung vào các nội dung: Tổng quan về ngành Kiểm tra Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên; giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính Đảng; giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng...

Toàn cảnh buổi khai giảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong tỉnh nâng cao trình độ lý luận và năng lực thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, được thực hiện ngay từ những ngày đầu thành lập, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà phát biểu khai mạc tại lễ khai giảng.

Trong bối cảnh yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng cao, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra rằng, phạm vi và phương thức hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát ngày càng mở rộng và phức tạp.

Công tác kiểm tra Đảng hiện nay đang chuyển đổi trạng thái từ bị động, thụ động sang chủ động và vì vậy cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cần thay đổi nhận thức, chủ động nắm tình hình, giám sát thường xuyên để khắc phục các vi phạm, khuyết điểm ngay từ đầu. Đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, phải thật sự công tâm, khách quan, dũng cảm đấu tranh với sai phạm, đồng thời biết lắng nghe và thấu hiểu, có tình, có lý trong xử lý công việc và vụ việc. Đồng thời, ngành kiểm tra Đảng cũng đang chuyển đổi số một cách mạnh mẽ để thời gian tới thực hiện kiểm tra trên dữ liệu và giám sát trên dữ liệu.

Các học viên tại buổi khai giảng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới sau khi tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương, cần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trương tổ chức các lớp bồi dưỡng trên toàn quốc nhằm trang bị kiến thức cơ bản, kỹ năng chuyên sâu và phương pháp làm việc nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa giỏi và vững chuyên môn, chuyên ngành, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các học viên tại buổi khai giảng.

Để lớp học đạt hiệu quả cao, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị đội ngũ giảng viên, báo cáo viên cần nâng cao chất lượng nội dung truyền đạt, gắn lý luận với những vấn đề thực tiễn đặc thù của các tổ chức Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy và tích cực trao đổi, thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tại đơn vị. Ban Tổ chức lớp quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để bảo đảm lớp học đạt kết quả tốt nhất.

