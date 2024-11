Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời gian qua, thực hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo Thành ủy TP Thanh Hóa trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đông Vệ.

MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, phát triển các tổ chức thành viên; đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục tinh thần thi đua yêu nước, lòng tự hào dân tộc, những giá trị truyền thống của quê hương, đất nước và những thành tựu của thành phố trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ban công tác mặt trận ở các khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, nhiều khu dân cư tổ chức được “Bữa cơm đoàn kết”. Qua đó nâng cao vai trò, vị thế của mặt trận trong đời sống xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường đoàn kết, tính cộng đồng, phát huy truyền thống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng dân cư.

Các phong trào, cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, bằng nhiều hình thức, cách làm phong phú, thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo Nhân dân. Nổi bật, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự thay đổi diện mạo các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ cùng các tổ chức thành viên của thành phố đã huy động được đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị, tăng cường giữ gìn trật tự đô thị, xử lý dứt điểm các điểm lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông; thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường... Từ năm 2019 đến nay, Nhân dân thành phố đã tự nguyện hiến hơn 18.250m2 đất ở; 10.300m2 đất nông nghiệp, tương đương số tiền trên 92 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhân dân cũng tự tháo dỡ công trình, tài sản trên đất trị giá hơn 21 tỷ đồng; đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn ngày công để nâng cấp, mở rộng đường giao thông, kênh mương nội đồng xây dựng các công trình phúc lợi; xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, hệ thống cống rãnh, hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, XDNTM nâng cao...

Đến nay, thành phố đã hoàn thành chương trình XDNTM, trong đó có 3/4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 22/30 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 8/34 phường, xã, 263/311 phố, thôn, 80/170 cơ quan, trường học đạt danh hiệu kiểu mẫu; 72 cơ quan có tổ chức công đoàn đạt chuẩn văn hóa lần đầu, 29 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2017-2022; 90.308 gia đình đạt danh hiệu văn hóa...

Bên cạnh đó, MTTQ TP Thanh Hóa hướng dẫn MTTQ các phường, xã phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp với UBND, hội người cao tuổi cùng cấp tổ chức ra mắt mô hình “Tang lễ văn minh, tiến bộ” tại các khu dân cư. Đến nay, 34/34 phường, xã đã triển khai mô hình; có 249/311 khu dân cư ra mắt và tổ chức thực hiện mô hình. Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng Đề án “Camera an ninh hộ gia đình” tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân. Kết quả, các hộ dân đã tự lắp đặt 33.060 mắt camera an ninh trị giá trên 35 tỷ đồng. Thông qua hệ thống camera an ninh hộ gia đình, lực lượng công an đã phát hiện hơn 500 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và được chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết, xử lý.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp đã thực sự là “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân, tập hợp Nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Thanh Huê