Phát huy lợi thế là thành viên của Liên minh HTX

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đầy biến động, việc tham gia vào hệ thống Liên minh HTX tỉnh không chỉ là nhu cầu tất yếu mà còn là “chìa khóa” giúp các HTX, tổ hợp tác khẳng định vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Liên minh HTX tỉnh trao quyết định kết nạp thành viên trong quý I/2026.

Ngay từ khi thành lập, Liên minh HTX tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, là cầu nối quan trọng giữa các đơn vị thành viên với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Để lực lượng vững mạnh, Liên minh HTX tỉnh luôn phối hợp với các địa phương hỗ trợ, phát triển HTX mới. Đồng thời, vận động các HTX tham gia vào Liên minh HTX tỉnh. Khi trở thành thành viên, các HTX nhận được sự bảo vệ về quyền và lợi ích hợp pháp thông qua các hoạt động tư vấn pháp lý và tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách. Đây chính là “lá chắn” vững chắc giúp các HTX yên tâm sản xuất, kinh doanh trong môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Là một trong những thành viên tích cực, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, HTX thủ công mỹ nghệ Tân Thọ, xã Trung Chính đã có bước phát triển vượt bậc nhờ tham gia thành viên của Liên minh HTX tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thắm, giám đốc HTX cho biết: "Với hơn 60 thành viên, sau 12 năm xây dựng và phát triển, HTX đã chủ động hình thành chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Sau khi đăng ký và gia nhập thành viên của Liên minh HTX tỉnh, cán bộ quản lý, thành viên của HTX thường xuyên được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Đồng thời, HTX được vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng nhãn mác, mẫu mã cho sản phẩm và tham gia nhiều cuộc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Nhờ phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hiện nay HTX đang giải quyết việc làm cho gần 500 lao động, với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng; doanh thu hằng năm đạt trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt, HTX có 3 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, gồm bộ đĩa cói, sọt cói và chậu cói; sản phẩm đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Là một đơn vị mới thành lập năm 2018, nhưng với HTX cây trồng, vật nuôi Đồng Ngâu, xã Thọ Long được gia nhập thành viên của Liên minh HTX tỉnh là một lợi thế, tạo đà để HTX phát triển mạnh mẽ trên thị trường.

Xuất phát từ một HTX nông nghiệp, thiếu vốn, kinh nghiệm quản lý và sự kết nối liên kết để phát triển, nhưng những nút thắt ấy được tháo gỡ khi HTX tham gia sinh hoạt trong “ngôi nhà” Liên minh HTX của tỉnh.

Ông Lê Viết Ngọc, giám đốc HTX cho biết: “Ngay khi thành lập HTX, chúng tôi đã đăng ký thành viên của Liên minh HTX tỉnh. Từ đó được tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản lý, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, được hỗ trợ về xúc tiến thương mại, kết nối với các HTX trong và ngoài tỉnh để xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững”.

Được biết, HTX cây trồng, vật nuôi Đồng Ngâu có sản phẩm lợi thế là bột rau má. Thông qua sự hỗ trợ, tư vấn của Liên minh HTX tỉnh, HTX đã sản xuất và phát triển bột rau má Đồng Ngâu là sản phẩm OCOP 3 sao. Trung bình mỗi tháng, HTX sản xuất khoảng 250kg bột rau má cung cấp cho thị trường.

“Liên minh HTX tỉnh đóng vai trò hướng dẫn các HTX ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí đầu vào. Cùng với đó, một trong những lợi thế lớn nhất khi chúng tôi là thành viên của Liên minh HTX tỉnh là sự hỗ trợ trong khâu quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Điều này giúp các sản phẩm đặc trưng của HTX tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng và các đối tác lớn, thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào trung gian”, ông Ngọc khẳng định.

Theo Liên minh HTX tỉnh, hằng năm đơn vị tổ chức đoàn công tác tới cơ sở hỗ trợ hoạt động cho các HTX thành viên; tư vấn giải quyết cho nhiều HTX gặp khó về vấn đề đất đai, thuế, kinh doanh dịch vụ; phối hợp với chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn nhân sự, đặc biệt là nhân sự lãnh đạo cho HTX. Cùng với đó, hỗ trợ các thành viên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đã từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh... để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với những lợi thế vượt trội, trong quý I/2026, Liên minh HTX tỉnh đã kết nạp được 17 thành viên, nâng tổng số thành viên của Liên minh lên 529 thành viên. Sau khi là thành viên của Liên minh HTX tỉnh, mỗi HTX đều chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả và có sự tăng trưởng ổn định. Quan trọng hơn, sức mạnh liên kết giúp các thành viên “mua chung giá rẻ hơn và bán chung được giá cao hơn”, tăng giá bán sản phẩm từ 10 - 12% so với sản xuất đơn lẻ.

Bà Hà Thị Thúy, Trưởng Phòng Chính sách và Phong trào, Liên minh HTX tỉnh cho biết: “Bên cạnh giá trị kinh tế, Liên minh HTX còn giúp các đơn vị thực hiện tốt vai trò an sinh xã hội, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương, góp phần tích cực vào chương trình XDNTM của các địa phương”.

Thực tế cho thấy, khi trở thành một phần của Liên minh HTX tỉnh không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế, mà còn tạo dựng một cộng đồng liên kết bền chặt. Trở thành thành viên của Liên minh HTX tỉnh, các HTX được hỗ trợ tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi; tập huấn nâng cao kiến thức; được tư vấn, giúp giải quyết các vấn đề về tài chính nội bộ, nhân sự... Với sự đồng hành của “bà đỡ” Liên minh HTX, các đơn vị thành viên hoàn toàn có đủ tự tin để vượt qua thách thức...

Bài và ảnh: Lê Hòa