Phát hiện kho nước ngọt khổng lồ dưới đáy Đại Tây Dương

Các nhà khoa học phát hiện kho nước ngọt lớn dọc bờ Đông nước Mỹ dưới lòng Đại Tây Dương mở ra hy vọng giải quyết khan hiếm nước toàn cầu trong tương lai gần.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Các nhà khoa học vừa xác nhận sự tồn tại của một tầng chứa nước ngọt khổng lồ trải dài dọc bờ Đông nước Mỹ, từ New Jersey đến Maine, nằm sâu dưới lòng Đại Tây Dương.

Phát hiện này mở ra hy vọng mới trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nguy cơ khan hiếm nước ngày càng nghiêm trọng.

Nửa thế kỷ trước, một tàu nghiên cứu của Chính phủ Mỹ, khi khoan thăm dò khoáng sản ngoài khơi vùng Đông Bắc, bất ngờ tìm thấy nước ngọt dưới đáy biển.

Từ nền tảng ấy, mùa Hè năm nay, dự án thám hiểm khoa học toàn cầu Expedition 501 đã tiếp tục đào sâu dưới lớp nước mặn ngoài khơi Cape Cod.

Các kết quả giám định đối với hàng nghìn mẫu thu thập tại đây đã xác nhận sự tồn tại của kho dự trữ nước khổng lồ này.

Nhà địa vật lý và thủy văn Brandon Dugan làm việc tại Trường Mỏ Colorado - đồng trưởng nhóm nghiên cứu - chia sẻ: “Đây mới chỉ là một trong số rất nhiều ‘kho báu nước ngọt bí mật’ đang ẩn mình dưới các vùng biển nông trên thế giới, và một ngày nào đó có thể giúp giải cơn khát toàn cầu.”

Nhóm nghiên cứu hiện phân tích gần 50.000 lít nước mẫu để xác minh nguồn gốc kho nước này đến từ băng tan, hệ thống nước ngầm nối liền đất liền, hay kết hợp cả hai nguồn.

Theo các nhà khoa học, phải mất nhiều năm mới có thể tính đến việc đưa nguồn nước ngọt dưới đáy biển vào sử dụng đại trà, nếu điều đó khả thi.

Nghiên cứu trên được công bố trong bối cảnh báo cáo của Liên hợp quốc cảnh báo chỉ trong vòng 5 năm tới, nhu cầu nước ngọt toàn cầu sẽ vượt tới 40% khả năng cung cấp.

Nguồn nước ven biển đang bị nhiễm mặn do mực nước biển dâng vì biến đổi khí hậu, còn các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây thì tiêu thụ nước với tốc độ “khát vô độ”./.

Theo TTXVN