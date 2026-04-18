Phát động “Tháng Công nhân”, hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2026

Chiều 18/4, tại Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân”, hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2026.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, dự lễ phát động.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc tại lễ phát động.

Với chủ đề “Công nhân Thanh Hóa đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, trong “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2026, LĐLĐ tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu, hướng đến củng cố niềm tin, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, người lao động (NLĐ), như: Phát động Tháng cao điểm “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5” giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, NLĐ; tổ chức hội thi “Tư vấn viên pháp luật và an toàn vệ sinh viên giỏi”.

Triển khai tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động; ra mắt các mô hình “Không gian văn hoá công nhân” và các Tổ tư vấn pháp luật. Hướng dẫn lấy ý kiến của “đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới” trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức ngày hội sức khoẻ; thăm hỏi đoàn viên, NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa “Mái ấm công đoàn”...

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp công đoàn Thanh Hóa trong việc chăm lo đời sống cho NLĐ trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là trong dịp “Tháng Công nhân”.

Để chương trình “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2026 thực sự hiệu quả, thiết thực và mang tính bền vững, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các cấp công đoàn Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của tỉnh về xây dựng giai cấp công nhân.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động an toàn vệ sinh, lao động” năm 2026 để cụ thể hoá thành những nội dung, việc làm phù hợp, bảo đảm thiết thực và hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và triển khai hiệu quả việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho NLĐ và người sử dụng lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nhất là đối với lao động nữ.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn trong các doanh nghiệp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề, nâng cao bản lĩnh chính trị, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ; cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước.

LĐLĐ tỉnh và công đoàn cơ sở tiếp tục tập trung cho công tác chăm lo, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho công nhân lao động và sự ổn định, phát triển cho doanh nghiệp.

Tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao trên 1.500 suất quà, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành trao Quyết định thành lập Tổ tư vấn pháp luật.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao tặng sách và tài liệu công đoàn tại “Không gian văn hóa công nhân” Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam.

Sau lễ phát động, cán bộ công đoàn, công nhân Công ty ra quân tổng vệ sinh môi trường xung quanh các xưởng sản xuất, khuôn viên Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam.

Thanh Huê