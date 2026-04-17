Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII, năm 2026

Sáng 17/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026 và lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII, năm 2026.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu công an các tỉnh, thành phố.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng đại diện nhiều tỉnh, thành phố.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã truyền đạt chuyên đề “80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026)”, tập trung làm rõ quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển cùng những thành tựu nổi bật, chiến công xuất sắc của lực lượng qua các thời kỳ; đồng thời nhấn mạnh việc phát huy truyền thống vẻ vang, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để vận dụng hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 166 phường, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, hội nghị đã nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cung cấp thông tin về tình hình thế giới, khu vực; kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam thời gian gần đây, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại cấp cao và vai trò ngày càng nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Những nội dung này góp phần giúp đội ngũ báo cáo viên nắm chắc thông tin chính thống, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu định hướng tuyên truyền, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời cung cấp thông tin chính xác, khách quan. Đồng thời, tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị quan trọng; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức đã phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII, năm 2026.

Theo thể lệ, Giải thưởng xét tặng ở 8 hạng mục, gồm: Báo/tạp chí tiếng Việt; Báo/tạp chí tiếng nước ngoài; Phát thanh; Truyền hình; Sách; Ảnh; Sản phẩm số - đa phương tiện; Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Đối tượng tham gia giải thưởng không giới hạn, bao gồm các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước.

Thời hạn nhận tác phẩm đến ngày 5/8/2026.

Trần Hằng