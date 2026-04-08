Phát động Giải báo chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026

Ngày 8/4 tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chính thức tổ chức Lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 321 triệu đồng, sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc 15 năm bền bỉ của giải thưởng trong việc lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng, đồng thời khẳng định vai trò then chốt của báo chí trong việc thực hiện các mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.

Giải thưởng năm nay diễn ra trong bối cảnh tiết kiệm năng lượng không còn dừng lại ở mức khuyến nghị mà đã trở thành “mệnh lệnh” từ thực tiễn trước những biến động địa chính trị phức tạp và áp lực về nguồn cung toàn cầu. Việc tổ chức giải thưởng là một phần trong kế hoạch thực thi các chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, tiêu biểu như Nghị quyết số 70-NQ/TW về an ninh năng lượng quốc gia và Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện. Đặc biệt, các nỗ lực như triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học E10 và phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện trong tháng 4/2026 chính là những minh chứng rõ nét cho quyết tâm chuyển dịch xanh của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long bày tỏ mong muốn các tác phẩm dự thi sẽ bám sát tinh thần của Nghị quyết số 70-NQ/TW, Chỉ thị số 09/CT-TTg, Chỉ thị số 10/CT-TTg. Theo Thứ trưởng, để những chủ trương, chính sách lớn đi vào cuộc sống, báo chí có vai trò hết sức quan trọng. Báo chí không chỉ là cầu nối truyền tải thông tin, mà còn góp phần định hướng nhận thức, lan tỏa các giá trị tích cực, phát hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả và thúc đẩy thay đổi hành vi trong toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh tinh thần đổi mới của mùa giải thứ 15 với sự đồng hành của các tập đoàn năng lượng hàng đầu như EVN, PVN và TKV. Sự đồng hành này thể hiện cách tiếp cận ngày càng toàn diện, liên ngành và gắn chặt với thực tiễn phát triển năng lượng của đất nước.

Tại lễ phát động giải thưởng, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng khẳng định giải thưởng là “sân chơi” nghiệp vụ quan trọng để các phóng viên thể hiện trách nhiệm xã hội, qua đó đề xuất những giải pháp và mô hình sáng tạo góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng.

“Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn thông qua giải thưởng này, sẽ phát hiện và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất - những tác phẩm không chỉ phản ánh thực trạng mà còn đề xuất được các giải pháp, mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần xoay chuyển nhận thức của cộng đồng. Chúng tôi kỳ vọng các đồng nghiệp sẽ dấn thân hơn nữa, sử dụng các ứng dụng báo chí hiện đại để những thông điệp về ‘Sáng tạo xanh - Tương lai xanh’ chạm đến trái tim và thay đổi hành vi của mỗi người dân Việt Nam,” Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ.

Để bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại, giải thưởng năm 2026 được chia thành hai hệ thống hạng mục chính. Bên cạnh các loại hình báo chí truyền thống như báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử, Ban tổ chức dành riêng một hạng mục cho Video clip. Các tác phẩm trong hạng mục này không chỉ giới hạn trên báo chí chính thống mà còn mở rộng ra các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Zalo, Facebook và YouTube. Sự linh hoạt này nhằm khuyến khích sự tham gia của đông đảo các nhà báo, cộng tác viên và cả những người làm truyền thông không chuyên trên khắp cả nước.

Tác phẩm báo chí dự giải phải được đăng tải từ ngày 2/9/2025 đến hết ngày 10/9/2026 trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Còn tác phẩm dự hạng mục Giải thưởng video clip sản xuất từ 2/9/2025 đến hết ngày 10/9/2026 có nội dung phù hợp, được sử 3 dụng tuyên truyền tại đơn vị hoặc phổ biến tuyên truyền trên bất cứ nền tảng truyền thông hiện hành (bao gồm Tiktok, Zalo, Fanpage, Youtube, website....).

Đối tượng tham dự giải thưởng là tất cả các nhà báo chuyên hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn, báo chí. Cán bộ truyền thông các đơn vị điện lực, công dân Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung, hình thức, điều kiện Thể lệ quy định đều có thể gửi dự Giải.

Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải hoặc sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 02/09/2025 đến hết ngày 10/09/2026. Với tổng cộng 32 giải thưởng, bao gồm 01 Giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng cùng các giải A, B, C và Khuyến khích, giải thưởng hứa hẹn sẽ tạo nên một đợt thi đua sôi nổi trong giới báo chí.

Dự kiến Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2026./.

