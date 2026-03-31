Phạt đến 30 triệu đồng nếu không có bộ phận an toàn vận tải đường sắt

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, trong đó đáng chú ý là các chế tài liên quan đến hoạt động kinh doanh đường sắt.

Theo quy định, mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng được áp dụng đối với doanh nghiệp không tổ chức bộ phận chuyên môn về an toàn vận tải hoặc điều hành giao thông vận tải đường sắt theo quy định. Đây được xem là một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động đường sắt.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định nhiều mức xử phạt khác đối với các hành vi vi phạm điều kiện kinh doanh, vận tải hành khách và hàng hóa. Cụ thể, doanh nghiệp không bố trí đủ nhân sự chuyên môn hoặc bố trí người không đủ điều kiện có thể bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng; các vi phạm trong vận tải như không công khai giá, không thực hiện chính sách giảm giá vé cũng bị xử phạt từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy mức độ.

Bên cạnh hình thức xử phạt tiền, các tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp, thu hồi vé không hợp lệ hoặc thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định.

Nghị định 81/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, thay thế các quy định trước đây, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh đường sắt, nâng cao an toàn và tính minh bạch trong lĩnh vực này.

NDS