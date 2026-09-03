Pháp, Hà Lan kêu gọi châu Âu siết chặt hợp tác công nghệ cao và quốc phòng

Nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ lục địa già trước cạnh tranh toàn cầu và các đe dọa an ninh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten vừa kêu gọi siết chặt hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và quốc phòng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm Hà Lan. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến thăm chính thức tới Eindhoven (Hà Lan) ngày 2/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm quan trọng với Thủ tướng chủ nhà Rob Jetten. Hai bên thống nhất củng cố “chủ quyền châu Âu” thông qua hợp tác sâu rộng trong các ngành công nghệ mũi nhọn và tăng cường năng lực phòng thủ chung.

Tại cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, điện toán lượng tử và vi điện tử nhằm ứng phó với sự cạnh tranh gay gắt từ các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần một bước tiến mới bằng việc thiết lập “ưu tiên châu Âu” trong các đơn hàng công và khoản trợ cấp cho sản phẩm nội khối. Ông Macron đề xuất ban hành “Đạo luật Lượng tử” nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị và bảo vệ các doanh nghiệp công nghệ châu Âu trước các quy định mang tính ngoài lãnh thổ từ bên ngoài.

Dự kiến vào cuối năm nay, Paris và The Hague sẽ phối hợp với Ủy ban châu Âu (EC), Đức cùng các đối tác để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo công nghệ châu Âu tại Pháp, nhằm thúc đẩy nguồn vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm.

Bên cạnh lĩnh vực công nghệ, hợp tác an ninh - quốc phòng cũng là trọng tâm của cuộc hội đàm. Hai bên đánh giá cao việc Hà Lan mua 4 tàu ngầm từ Tập đoàn Naval (Pháp) và các dự án phát triển tàu khu trục phòng không chung. Paris cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với The Hague trong khuôn khổ “răn đe hạt nhân tiên tiến”.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine, phối hợp chặt chẽ tại khu vực Đông Địa Trung Hải và eo biển Hormuz để duy trì ổn định hàng hải. Ảnh: Reuters.

Liên quan đến các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine, đồng thời lên án các hoạt động “chiến tranh lai” gây mất an ninh tại châu Âu. Tiếp nối các cam kết từ “Liên minh các quốc gia sẵn sàng” (Coalition of the willing), Hà Lan và Pháp tái khẳng định việc triển khai kế hoạch tham gia cùng một liên minh châu Âu để phát triển hệ thống phòng không mới cùng Ukraine, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung trong những tháng tới tại các nước EU giáp biên giới Ukraine nhằm chuẩn bị năng lực hậu cần và phòng không

Về tình hình Trung Đông, Pháp và Hà Lan cam kết phối hợp chặt chẽ tại khu vực Đông Địa Trung Hải và eo biển Hormuz để duy trì ổn định hàng hải. Ông Macron đã đánh giá cao và khen ngợi các quyết định của Hà Lan trong việc phối hợp bảo vệ tuyến đường vận tải biển chiến lược này. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quyền tự do hàng hải và bảo vệ tàu thuyền thương mại thông qua một khuôn khổ an ninh phòng thủ bền vững, phối hợp cùng các đối tác quốc tế.

Nhật Lệ

Nguồn: Anadolu, Reuters.