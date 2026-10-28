Pháp điều máy bay tuần tra đến Romania, tăng cường giám sát Biển Đen

Ngày 27/10, Pháp đã tạm thời triển khai máy bay tuần tra biển Atlantique 2 đến Romania nhằm tăng cường giám sát an ninh tại khu vực phía tây Biển Đen, trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ việc gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hải thương mại. Chiến dịch dự kiến kéo dài đến ngày 6/11, với trọng tâm là phát hiện các mối đe dọa đối với tàu thuyền và cơ sở hạ tầng trọng yếu trên biển.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Pháp, việc triển khai máy bay được thực hiện theo đề nghị của Romania trước những diễn biến an ninh phức tạp trong khu vực. Máy bay Atlantique 2 sẽ thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát trên vùng biển phía tây Biển Đen, đồng thời phối hợp với Hải quân Romania và các cơ quan phụ trách điều phối hoạt động cứu hộ hàng hải để nâng cao khả năng phát hiện, đánh giá và ứng phó với các tình huống nguy hiểm.

Động thái của Pháp diễn ra trong bối cảnh nhiều tàu thương mại gặp sự cố tại vùng biển ngoài khơi Romania và Bulgaria trong những tuần gần đây. Trước tình hình trên, Romania đang tăng cường các hoạt động tuần tra, sử dụng tàu hải quân, trực thăng và hệ thống không người lái để theo dõi tình hình trên biển. Nhà chức trách nước này cũng phát đi các cảnh báo hàng hải, khuyến nghị thủy thủ lựa chọn tuyến đường phù hợp nhằm hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó, Romania tiếp tục phối hợp với các đối tác NATO trong trao đổi thông tin và đánh giá những nguy cơ an ninh tại khu vực.

Các biện pháp giám sát cũng đang được mở rộng ở cấp độ liên minh. NATO được cho là đang tăng cường năng lực theo dõi tình hình tại Biển Đen thông qua việc bổ sung máy bay tuần tra, hệ thống radar và phương tiện bay không người lái. Trong khi đó, Bulgaria xác nhận máy bay tuần tra biển Boeing P-8A Poseidon đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm nhận diện các mối đe dọa tiềm tàng đối với hoạt động hàng hải.

Biển Đen giữ vai trò quan trọng đối với các tuyến vận tải thương mại và hoạt động xuất nhập khẩu của các nước trong khu vực, trong đó có việc vận chuyển hàng hóa qua các cảng trên sông Danube. Vì vậy, việc Pháp triển khai Atlantique 2 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực giám sát, hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải và tăng cường phối hợp giữa Romania với các đồng minh. Những bước đi tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến an ninh và đánh giá của các bên liên quan.

Thu Uyên