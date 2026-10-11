Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tối 10/10, bầu trời Hà Nội rực sáng với những màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) thu hút đông đảo người dân tới xem.

Màn pháo hoa rực rỡ tại hồ Hoàn Kiếm, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Phạm Minh)

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm: khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), tuyến phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây (phường Tây Hồ) và khu vực hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

(Ảnh: Phạm Minh)

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, từ sớm, đông đảo người dân và du khách đã đổ về các tuyến phố quanh hồ để lựa chọn vị trí thuận lợi theo dõi màn trình diễn pháo hoa. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, các nhóm bạn trẻ cùng nhau có mặt từ sớm, háo hức chờ đợi khoảnh khắc những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô.

(Ảnh: Phạm Minh)

Đúng 21h, những loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên, không khí quanh hồ Hoàn Kiếm trở nên sôi động. Những chùm pháo hoa đủ màu sắc liên tiếp bung nở trên bầu trời, tạo nên khung cảnh lung linh giữa trung tâm Hà Nội.

(Ảnh: Phạm Minh)

(Ảnh: Phạm Minh)

Nhiều người dân và du khách sử dụng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong đêm kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm để thưởng thức màn pháo hoa, bạn Hoàng Thị Bích Phương (phường Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Em cảm thấy màn pháo hoa năm nay rất hoành tráng và ý nghĩa, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Mọi người đều rất hào hứng khi theo dõi màn trình diễn. Em mong thành phố sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện cộng đồng như thế này để người dân có dịp ôn lại những dấu mốc lịch sử, đồng thời tăng thêm sự gắn kết trong cộng đồng”.

(Ảnh: Phạm Minh)

Cùng chung cảm xúc, chị Nguyễn Hà (phường Phương Liệt, Hà Nội) cho biết, màn pháo hoa năm nay mang đến cho chị nhiều ấn tượng, đặc biệt là những loạt pháo hoa rực rỡ ở phần kết thúc.

“Mình cảm thấy rất mãn nhãn trước màn pháo hoa năm nay, thực sự rất đẹp và ấn tượng, đặc biệt là màn kết thúc. Qua những sự kiện như thế này, mình thấy Thủ đô ngày càng phát triển, được đầu tư nhiều hơn, cảnh quan cũng đang dần thay đổi. Mình mong Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển và tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy để người dân có thêm những trải nghiệm tuyệt vời. Bởi mỗi khi có những sự kiện như thế này, từ người già đến trẻ nhỏ đều rất háo hức đón chờ”, chị Hà chia sẻ.

(Ảnh: Phạm Minh)

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tổng số pháo hoa nổ tầm cao được sử dụng là 4.025 quả, trong đó phường Hoàn Kiếm có 1.725 quả, phường Tây Hồ 1.800 quả và phường Hà Đông 500 quả.

(Ảnh: Phạm Minh)

Bên cạnh đó, thành phố bố trí 1.175 quả và 110 giàn pháo hoa nổ tầm thấp; 200 quả pháo nổ nước tại khu vực Hồ Tây. Đặc biệt, 1.280 giàn hỏa thuật được bố trí tại các điểm bắn, gồm 350 giàn trên mặt hồ Hoàn Kiếm, 900 giàn trên mặt Hồ Tây và 30 giàn trên bờ hồ Văn Quán.

(Ảnh: Phạm Minh)

Hoạt động bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, tinh thần đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động lực xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo VTV