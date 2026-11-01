“6 rõ, 1 xuyên suốt” trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

“Thực tiễn cho thấy, “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở nguồn lực, mà trước hết nằm ở tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Chính vì vậy, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo không chỉ là yêu cầu, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là khâu đột phá của đột phá”. Đây là nhấn mạnh của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khi truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật đảng năm 2026 diễn ra chiều 1/11.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2026.

Trực tiếp truyền đạt chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại biểu và học viên tại lớp tập huấn.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 8,54%, cao hơn 0,35% so với cùng kỳ; riêng quý III tăng 10,49%. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 49.836 tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 108.844,6 tỷ đồng, tăng 13,1%. Công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án được quan tâm chỉ đạo; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh truyền đạt chuyên đề.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cho rằng: Thực tiễn cho thấy, “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở nguồn lực, mà trước hết nằm ở tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Chính vì vậy, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo không chỉ là yêu cầu, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là khâu đột phá của đột phá.

Đồng chí nhấn mạnh: Làm việc phải có kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm; nói đi đôi với làm, làm phải có kết quả cụ thể, đo đếm được. Đồng thời, giảm hội họp hình thức, tăng thời gian đi cơ sở, nắm bắt thực tiễn; lấy kết quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ.

Các học viên tại lớp tập huấn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời tập trung phân tích những yêu cầu mới đối với công tác KTGS trong tình hình hiện nay; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và ủy ban kiểm tra các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Trong đó, cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn đúng nội dung, đối tượng, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ngay từ cơ sở.

Các học viên tại lớp tập huấn.

Đặc biệt, đồng chí lưu ý công tác KTGS phải được thực hiện với tinh thần chủ động, thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; chuyển mạnh từ tư duy phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động cảnh báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Quá trình KTGS phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, chính xác, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy phòng ngừa là chính nhưng kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng dành thời gian trao đổi những vấn đề thực tiễn trong triển khai nhiệm vụ KTGS ở cơ sở; yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tính chiến đấu; nắm chắc các quy định của Đảng, vận dụng linh hoạt, đúng nguyên tắc vào từng nhiệm vụ cụ thể.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và các cơ quan liên quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của ngành kiểm tra Đảng.

Các học viên tại lớp tập huấn.

Thông qua chuyên đề, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn mỗi cán bộ, học viên tham gia lớp tập huấn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, gắn kiến thức lý luận với thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị; sau tập huấn vận dụng hiệu quả những nội dung được trang bị vào quá trình tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng trong tình hình mới theo phương châm “theo đến cùng”, “phát hiện sớm” trong công tác KTGS của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu bế mạc lớp tập huấn.

Phát biểu bế mạc lớp tập huấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập và sự chủ động trao đổi của các học viên. Đồng thời đề nghị các học viên sau khóa học tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn mới; chủ động vận dụng những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

Trong đó, chú trọng công tác nắm tình hình, tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh vi phạm từ sớm, từ xa; chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình và thẩm quyền. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng chương trình KTGS; làm tốt công tác giám sát theo chuyên đề và giám sát trụ cột trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng tổ chức trong 3 ngày (từ 30/10 - 1/11). Tại lớp tập huấn, học viên được tiếp cận các chuyên đề về: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và kiểm tra tài chính đảng; nắm tình hình, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; kiểm soát tài sản, thu nhập; tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng.

Quốc Hương