“Điểm tựa” tinh thần cộng đồng

Đến nhà văn hóa (NHV) thôn Bái Nại, xã Hồ Vương những ngày này, chúng tôi không khỏi ấn tượng trước hệ thống thiết chế được đầu tư đồng bộ cùng không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi. Không chỉ là nơi hội họp, đây còn là “điểm hẹn” quen thuộc để bà con gặp gỡ, sẻ chia, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Khuôn viên nhà văn hóa thôn Bái Nại khang trang, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương.

Sau khi sáp nhập các thôn Hải Bình, Hải Tiến và Cần Thanh hợp nhất thành thôn Bái Nại, không gian được mở rộng, dân số đông hơn, thế nhưng tại NVH, các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao không hề bị gián đoạn mà ngày càng đi vào chiều sâu. NVH thôn Hải Bình (cũ) được chọn là trung tâm sinh hoạt, các NVH còn lại được giao cho các tổ chức, đoàn thể khai thác, sử dụng, góp phần phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, tránh lãng phí.

Hiện nay, với 3 sân bóng mini, 3 sân bóng chuyền cùng khu dụng cụ thể thao ngoài trời, NVH thôn Bái Nại đã trở thành địa điểm sinh hoạt quen thuộc, thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi khác nhau tham gia. Vào buổi chiều, tối, nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động sôi nổi từ các đội văn nghệ, bóng chuyền, câu lạc bộ liên thế hệ, tạo không khí vui tươi, ấm áp. Ông Vũ Ngọc Tâm, bí thư chi bộ thôn Bái Nại, cho biết: “Sau khi sáp nhập, cấp ủy cùng chi ủy thôn đã tổ chức họp, sau đó lấy ý kiến trong Nhân dân, lựa chọn nhà văn hóa làm trung tâm và các hoạt động phù hợp để duy trì nền nếp sinh hoạt chung. Sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân là yếu tố quan trọng để phong trào phát huy hiệu quả”.

Cùng với thôn Bái Nại, hệ thống thiết chế văn hóa tại các thôn trên địa bàn xã Hồ Vương ngày càng phát huy hiệu quả. Sau khi sáp nhập từ 28 thôn xuống còn 13 thôn, địa phương đã tiến hành rà soát cơ sở vật chất, điều kiện đi lại và nhu cầu sinh hoạt thực tế của Nhân dân. Trên cơ sở họp bàn, lấy ý kiến và thống nhất với người dân, hầu hết các thôn đều lựa chọn một nhà văn hóa làm trung tâm sinh hoạt chung; các nhà văn hóa còn lại được bàn giao cho các đoàn thể quản lý, sử dụng đúng công năng và mục đích. Cách làm này vừa phát huy cơ sở vật chất của NVH hiện có và tạo thêm không gian để người dân tích cực tham gia các phong trào.

Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Vương Tống Thanh Minh, cho biết: “Năm 2026, Hồ Vương là 1 trong 9 xã được tỉnh lựa chọn phấn đấu về đích XDNTM theo bộ tiêu chí mới. Vì vậy, việc chỉnh trang khuôn viên, nâng cấp cơ sở vật chất NVH thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xã quan tâm thực hiện. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh và sự quan tâm của chính quyền, địa phương, các thôn đã và đang huy động các nguồn xã hội hóa để chỉnh trang, bổ sung các thiết chế văn hóa, góp phần xây dựng không gian sinh hoạt sáng, xanh, sạch, đẹp, nhằm đáp ứng các tiêu chí đặt ra cũng như nhu cầu ngày càng cao của người dân”.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Hồ Vương đã và đang tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Hiện nay, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa toàn xã là 85%, gia đình thể thao đạt 45%. Việc khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa tại NVH đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời phát huy vai trò của người dân trong việc lan tỏa nếp sống văn minh, xây dựng cộng đồng đoàn kết, ấm áp, nghĩa tình.

Bài và ảnh: Trung Hiếu