Pháo hoa rực rỡ sắc màu chào mừng Quốc khánh 2/9

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), tối 2/9, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), đông đảo người dân đã vô cùng hào hứng, thích thú khi được chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ sắc màu – một điểm nhấn nghệ thuật đặc biệt trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại lễ. Những màn pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời không chỉ mang đến không khí hân hoan, tự hào, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng về một tương lai phát triển mạnh mẽ, vững bước cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đông đảo người dân xứ Thanh thích thú khi được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu trong đêm 2/9.

Hải Đăng