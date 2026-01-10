Vì sao vé nhiều ngày đang là xu hướng của các công viên giải trí trên thế giới?

Tại nhiều công viên chủ đề nổi tiếng trên thế giới, vé nhiều ngày đã trở thành lựa chọn phổ biến nhằm tối ưu trải nghiệm và mang lại giá trị lớn hơn cho du khách. Ở Việt Nam, Sun World Ba Na Hills đang là nơi tiên phong khi chính thức áp dụng vé cáp treo có hiệu lực 3 ngày liên tiếp từ 1/1/2026, mở ra tiêu chuẩn trải nghiệm mới cho các khu du lịch trong nước.

Vé nhiều ngày – lựa chọn tất yếu của các công viên giải trí hàng đầu thế giới

Trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu, vé theo ngày từng là mô hình phổ biến, song dần bộc lộ những hạn chế khi quy mô công viên ngày càng mở rộng và nhu cầu trải nghiệm của du khách ngày một nâng cao. Chính vì vậy, nhiều công viên giải trí hàng đầu như Disneyland hay Universal Studios đã sớm chuyển sang mô hình vé nhiều ngày, với các gói phổ biến từ 2 đến 5 ngày.

Thực tế tại các công viên này cho thấy, chỉ trong một ngày, du khách gần như không thể khám phá trọn vẹn hệ sinh thái trò chơi, show diễn và các không gian trải nghiệm đa dạng. Vé nhiều ngày giải quyết bài toán này bằng cách trao cho du khách quyền làm chủ thời gian: không phải “chạy đua” check-in, có thể quay lại những khu vực yêu thích và linh hoạt chọn khung giờ phù hợp để tận hưởng trọn vẹn từng trải nghiệm.

Du khách toàn cầu rất ưa chuộng những gói vé trải nghiệm công viên chủ đề nhiều ngày. Nguồn: Disney Experiences

Bên cạnh yếu tố thời gian, vé nhiều ngày còn mang lại lợi ích rõ rệt về mặt chi phí. Tại Disneyland Resort (Mỹ), vé 3 ngày thường có mức giá dao động từ khoảng 425 đến hơn 500 USD tùy loại, trong khi Universal Orlando Resort áp dụng gói vé 3 ngày với mức từ hơn 400 USD trở lên. Nghe chừng có vẻ cao, nhưng các gói vé này vẫn được du khách lựa chọn phổ biến bởi giá trị sử dụng trên mỗi ngày thấp hơn, đồng thời mở ra cơ hội trải nghiệm sâu thay vì chỉ “lướt qua” công viên.

Không chỉ giúp du khách hưởng lợi, vé nhiều ngày còn là công cụ quan trọng để các công viên giải trí lớn giãn mật độ khách, giảm quá tải vào những khung giờ cao điểm và khuyến khích du khách ở lại lâu hơn. Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển dịch sang xu hướng trải nghiệm chậm, cá nhân hóa và đề cao cảm xúc, mô hình vé nhiều ngày được xem là bước đi tất yếu trong thay đổi tư duy phát triển điểm đến.

Tận hưởng 3 ngày trọn vẹn, chi phí chỉ bằng 1 ngày tại Bà Nà

Bắt nhịp xu hướng toàn cầu, từ ngày 1/1/2026, KDL Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng chính thức áp dụng chính sách vé cáp treo có hiệu lực lên tới 3 ngày liên tiếp, cho phép du khách lên xuống không giới hạn số lần trong vòng 72 giờ kể từ ngày đầu tiên sử dụng. Đây được xem là một trong những chính sách tiên phong tại Việt Nam hiện nay, tiệm cận – và ở nhiều khía cạnh thậm chí vượt trội hơn so với cách làm phổ biến của các công viên giải trí lớn trên thế giới.

Du khách có thể chủ động chọn ngày đi để tận hưởng Bà Nà với thời tiết đẹp nhất.

Không chỉ kéo dài thời gian sử dụng, vé 3 ngày tại Bà Nà còn mang đến một lợi thế đặc biệt quan trọng: quyền chủ động lựa chọn những ngày, khung giờ và điều kiện thời tiết đẹp nhất để trải nghiệm. Trong bối cảnh đỉnh sở hữu đặc trưng khí hậu và cảnh quan thay đổi theo thời điểm trong ngày, việc không bị “buộc” phải hoàn tất hành trình trong một ngày giúp du khách linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, chọn ngày sương mù “lãng mạn” hoặc quay lại vào ngày nắng đẹp để có những trải nghiệm và khung hình trọn vẹn nhất.

Điểm khác biệt của vé 3 ngày tại Bà Nà không chỉ nằm ở thời gian sử dụng, mà còn ở phạm vi trải nghiệm được bao trọn trong một mức giá. Tấm vé không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà trở thành “chìa khóa” mở ra toàn bộ hệ sinh thái giải trí trên đỉnh núi: từ Fantasy Park, tàu hỏa leo núi, Lâu đài Mặt Trăng, Thác Thần Mặt Trời, Quảng trường Nhật Thực cho đến Cầu Vàng và các khu vườn hoa rực rỡ bốn mùa.

Chính sách vé mới giúp trải nghiệm toàn bộ Bà Nà trở nên trọn vẹn hơn.

Đáng chú ý, nếu đặt trong so sánh quốc tế, nhiều công viên giải trí nổi tiếng trên thế giới dù áp dụng vé nhiều ngày nhưng giá vé vẫn tăng dần theo số ngày sử dụng, khiến tổng chi phí cho hành trình 3 ngày cao hơn đáng kể so với vé 1 ngày. Trong khi đó, tại Bà Nà Hills, dù được trải nghiệm 3 ngày liên tiếp, du khách chỉ cần chi trả giá trị tương đương vé 1 ngày. Cách tiếp cận này không chỉ hiếm thấy tại Việt Nam, mà còn cho thấy một tư duy đặt lợi ích và trải nghiệm của du khách lên hàng đầu.

Trong bối cảnh nhiều công viên giải trí trên thế giới đã chứng minh hiệu quả của vé nhiều ngày như một công cụ nâng cao chất lượng trải nghiệm, việc Sun World Ba Na Hills triển khai vé 3 ngày không chỉ là cải tiến chính sách giá, mà còn thể hiện sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy phát triển điểm đến: từ tối đa hóa lượng khách trong một ngày sang tối ưu hóa giá trị thời gian du khách ở lại. Đây cũng chính là yếu tố giúp Sun World Ba Na Hills tạo ra khác biệt đáng kể trong cách làm du lịch tại Việt Nam hiện nay.

Tùng Dương