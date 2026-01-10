Cơ sở lưu trú chuẩn bị đón khách dịp tết

Cuối năm âm lịch và đầu xuân là thời điểm “vàng” để đón khách du lịch, nhất là dòng khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Chính vì vậy, các nhà hàng, khách sạn, homestay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, chỉnh trang lại cảnh quan môi trường và tăng cường thêm đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách.

Homestay của gia đình anh Vi Văn Ngọ ở bản Mạ, xã Thường Xuân chỉnh trang lại buồng phòng để đón khách dịp cao điểm cuối năm.

Những ngày này, hầu hết các homestay tại bản Mạ, xã Thường Xuân tất bật đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang trí thêm các tiểu cảnh và chủ động kiểm tra hệ thống an ninh, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy để phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách.

Anh Vi Văn Ngọ, một trong những hộ làm homestay tại đây cho biết: "Homestay của gia đình tôi đi vào hoạt động đã lâu và được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn, gồm 2 phòng khép kín và 2 nhà cộng đồng với sức chứa khoảng 60 du khách. Dự kiến, trong kỳ nghỉ tết sắp tới lượng khách đến tham quan lưu trú sẽ đông, thời gian lưu trú cũng dài hơn. Chúng tôi đang chỉnh trang, vệ sinh lại buồng phòng, trang trí thêm hoa, cây cảnh, bố trí thêm các tiểu cảnh để phục vụ nhu cầu check-in của du khách. Cùng với đó, lên kế hoạch đặt trước nguồn thực phẩm được lấy từ các hộ dân tự nuôi trồng để chế biến các món ăn truyền thống của địa phương, đồng thời xây dựng các gói dịch vụ kèm ưu đãi để du khách có những trải nghiệm tốt nhất".

Cũng theo anh Ngọ, với mong muốn từng bước hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng kinh doanh lưu trú, thời gian qua các hộ làm dịch vụ du lịch luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước liên quan đến việc niêm yết, công khai giá các dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mại, giảm giá phòng và thời gian khuyến mại cho du khách biết. Cùng với đó là quảng bá, tận dụng khai thác mạng xã hội để giới thiệu về các tour, tuyến và các sản phẩm du lịch tại bản Mạ nhằm góp phần thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Cuối năm là thời điểm đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm nên những ngày này các khu nghỉ dưỡng, homestay ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông như: Puluong Eco Garden, Puluong Natura, Puluong Treehouse, Puluong Casa Resort... cũng đang chuẩn bị về nhân lực và cơ sở vật chất để sẵn sàng mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho du khách. Điển hình tại Puluong Casa Resort, ở đây có số phòng nghỉ tương đối lớn với 35 bungalow có thể tiếp nhận khoảng 110 khách/ngày đêm và có nhiều dịch vụ đi kèm như bể bơi vô cực, nhà hàng ẩm thực, pool bar, phòng hội thảo, phòng ngâm chân dưỡng thể, nơi tổ chức tiệc trong nhà và ngoài trời, giao lưu văn nghệ đốt lửa trại với đồng bào dân tộc Thái, câu cá thư giãn...

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách du lịch dịp tết, Puluong Casa Resort đã chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cấp phòng ốc, lắp đặt thêm tiện nghi hiện đại và chú trọng đến không gian xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ thông qua tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng buồng phòng, ngoại ngữ, ứng xử phục vụ khách. Ngoài ra, chất lượng thực phẩm cũng được Puluong Casa Resort kiểm soát chặt chẽ, nguồn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện đúng quy định niêm yết giá công khai, tránh tình trạng tăng giá bất hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho du khách.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 1.450 cơ sở lưu trú với 50.500 buồng, phòng. Chất lượng cơ sở lưu trú du lịch ngày càng được nâng cao, nhiều cơ sở lưu trú du lịch đã nỗ lực để cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật và chất lượng phục vụ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe... phục vụ khách du lịch có uy tín, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn công bố trên các website du lịch của tỉnh; khuyến khích, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đủ điều kiện đăng ký cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Để sẵn sàng đón khách mùa cao điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh tuyên truyền các nhà hàng, khách sạn, homestay thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát hoạt động của các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ, lữ hành trên địa bàn, tránh tình trạng nâng giá, ép giá trái quy định... Cùng với đó là khuyến khích các cơ sở lưu trú đẩy mạnh quảng bá du lịch trên nền tảng mạng xã hội; cung cấp thông tin chính xác về giá cả, dịch vụ trên mạng xã hội để du khách có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và lựa chọn nơi lưu trú phù hợp trước khi đến tham quan, lưu trú...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt