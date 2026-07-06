Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 2,5 đến 3 lần so với năm 2020

Chiều 6/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị thúc đẩy triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo hướng đổi mới, tích hợp và phân cấp mạnh mẽ, hướng tới phát triển nông thôn toàn diện, bền vững. Trên cơ sở kế thừa kết quả giai đoạn trước, chương trình được thiết kế theo khuôn khổ quản lý thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo về địa bàn, đối tượng và nguồn lực, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng tính chủ động cho địa phương.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn phấn đấu tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020; tỷ lệ nghèo đa chiều của cả nước giảm bình quân 1 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 10%, cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó khoảng 10% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại và có 5 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các hợp phần của các chương trình được triển khai trên phạm vi cả nước, tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường và xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại.

Đối với hợp phần dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ ưu tiên giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Điểm mới nổi bật là chuyển từ quản lý theo đầu vào sang quản lý theo kết quả, lấy thu nhập, chất lượng sống và tính bền vững của các công trình, dự án làm thước đo hiệu quả.

Cùng với đó, cơ chế phân cấp tiếp tục được đẩy mạnh theo phương châm “Địa phương quyết - Địa phương làm - Địa phương chịu trách nhiệm”, trong khi Trung ương tập trung hoàn thiện thể chế, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát, tạo nền tảng để chương trình phát huy hiệu quả cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cho biết: Để các địa phương chủ động triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và các bộ, ngành sớm giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026. Đây là cơ sở để các địa phương chủ động phân bổ nguồn lực, tổ chức thực hiện và giải ngân đúng quy định, bảo đảm tiến độ chương trình.

Cùng với đó, tỉnh kiến nghị các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 theo hướng thống nhất, đồng bộ, tạo hành lang pháp lý rõ ràng; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai ở cơ sở.

Với quyết tâm chính trị cao, sự chủ động của địa phương, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và sự đồng hành của các bộ, ngành ở Trung ương, Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Điểm cầu các tỉnh, thành phố trong nước. (Ảnh chụp màn hình)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chương trình. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, tạo nền tảng để phát triển nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển nông thôn, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2030 thành kế hoạch 5 năm và hằng năm; xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm.

Các bộ, ngành tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Việc phân bổ và sử dụng nguồn lực phải bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, tránh đầu tư dàn trải, chồng chéo, kém hiệu quả; đồng thời áp dụng cơ chế đánh giá kết quả triển khai thông qua các chỉ số, tiêu chí cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển sinh kế bền vững, giảm nghèo đa chiều, nâng cao đời sống người dân; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Các địa phương chủ động ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền; tập trung giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là tại các địa bàn đặc biệt khó khăn; huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực và bảo đảm đủ vốn đối ứng để triển khai chương trình; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giao trong năm 2026, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình trong cả giai đoạn.

Lê Hợi