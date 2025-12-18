Phản biện Đề án nghiên cứu các giải pháp tiêu úng cho các địa phương

Sáng 18/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội), tổ chức hội thảo khoa học phản biện “Đề án nghiên cứu các giải pháp tiêu úng cho khu vực các huyện cũ là: Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Ngọc Lặc sau khi hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã đưa vào khai thác, sử dụng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo.

Căn cứ vào Dự thảo Đề án và các tài liệu có liên quan được Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi đến Liên hiệp hội; ý kiến của các thành viên Hội đồng phản biện và các chuyên gia, Liên hiệp hội đã xây dựng thành báo cáo nghiên cứu (mang tính đề dẫn) phục vụ hội thảo phản biện “Đề án nghiên cứu các giải pháp tiêu ứng cho khu vực các huyện cũ là: Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Ngọc Lặc sau khi hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam sông Mã đưa vào khai thác, sử dụng”.

Dự thảo Đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; trong đó nội dung đã cơ bản nêu được sự cần thiết, căn cứ pháp lý; đánh giá được thực trạng tiêu thoát nước sau khi hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã đưa vào khai thác sử dụng; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân làm cơ sở để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phục vụ xây dựng Đề án.

Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết phải ban hành Đề án. Các đại biểu cũng đã nêu ý kiến và tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến việc đặt tên Đề án; sự cần thiết, căn cứ và phạm vi xây dựng Đề án.

Về đối tượng, phạm vi nghiên cứu của Đề án, các đại biểu cho rằng cần bổ sung thêm đối tượng nghiên cứu của đề án như: hệ thống thoát nước, tiêu úng (hiện trạng và tương lai); chế độ thủy văn và thủy lực tiêu thoát nước; các giải pháp kỹ thuật và quản lý tiêu thoát nước tại các xã nêu tên trong Đề án.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Đề nghị bổ sung thêm vùng xã Cẩm Vân vì cũng thuộc vùng tưới của kênh chính Bắc của hệ thống. Bổ sung thêm không gian giữa các sông vùng Bắc sông Chu - Nam sông Mã để người đọc dễ hình dung hơn.

Về tình hình triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương: Đề nghị chỉ đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương liên quan đến việc phòng ngừa chống úng ngập và và xử lý úng ngập trực tiếp đối với vùng nghiên cứu của Đề án thông qua việc ban hành các kế hoạch, dự án thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương liên quan đến vùng nghiên cứu của đề án; nêu kết quả thực hiện cụ thể các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương đối với vùng nghiên cứu.

Về các chủ trương chính sách của tỉnh Thanh Hóa cần đi sâu nghiên cứu và đề xuất chi tiết cho từng khu vực tồn tại nhiều bất cập về tiêu úng.

Về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045 cần bổ sung việc đảm bảo hệ thống thuỷ lợi tổng thể vừa phát huy hiệu quả cấp nước tưới tự chảy, vừa phải đảm bảo an toàn tiêu úng trong vùng nghiên cứu của đề án trong mùa mưa lũ.

Bên cạnh đó, ngoài các nhiệm vụ đã nêu trong đề án. Đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ đó là, phân tích hiện trạng và xác định nguyên nhân; phân tích nguyên nhân úng ngập do Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đề xuất giải pháp kỹ thuật tiêu úng (nghiên cứu, đề xuất phương án kỹ thuật tiêu úng, đề xuất giải pháp quản lý vận hành); đánh giá tính khả thi và lập kế hoạch...

Các ý kiến của thành viên Hội đồng khoa học phản biện và các nhóm chuyên gia là căn cứ để đơn vị xây dựng Đề án chỉnh sửa, bổ sung bố cục, hoàn thiện nội dung đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguyễn Đạt