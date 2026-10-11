Palestine hoãn bầu cử lập pháp đến tháng 9/2027

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 10/10 thông báo hoãn bầu cử lập pháp từ ngày 28/11/2026 sang ngày 11/9/2027, đồng thời quyết định tổ chức bầu cử tổng thống và bầu cử lập pháp vào cùng ngày.

Theo hãng thông tấn chính thức WAFA của Palestine, ông Abbas đã ban hành sắc lệnh về việc tổ chức đồng thời hai cuộc bầu cử vào ngày 11/9/2027. Quyết định được đưa ra căn cứ theo nghị quyết của Ủy ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), sau các cuộc tham vấn với các phe phái và lực lượng chính trị Palestine.

Theo WAFA, quyết định hoãn bầu cử được đưa ra trong bối cảnh những trở ngại do các biện pháp của Israel gây ra, khiến việc tổ chức bầu cử theo lịch trình trước đó gặp khó khăn. Phía Palestine nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập các điều kiện chính trị, an ninh và thực địa phù hợp để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra tự do, công bằng và có sự tham gia rộng rãi.

Sắc lệnh mới cũng bãi bỏ sắc lệnh trước đó về việc tổ chức bầu cử lập pháp vào ngày 28/11/2026. Theo kế hoạch cũ, bầu cử tổng thống Palestine dự kiến diễn ra vào đầu năm 2027. Theo WAFA, sắc lệnh kêu gọi người Palestine, bao gồm cả những người ở Bờ Tây bị chiếm đóng và Dải Gaza, tham gia cuộc bầu cử đồng thời để bầu Tổng thống Nhà nước Palestine và các thành viên Hội đồng Lập pháp Palestine.

Hội đồng Lập pháp Palestine đã ngừng hoạt động từ năm 2007, sau khi xảy ra rạn nứt nội bộ giữa các lực lượng Palestine. Năm 2018, Tòa án Hiến pháp Tối cao Palestine ra phán quyết giải thể cơ quan này.

Cuộc bầu cử dự kiến tổ chức năm 2021 đã bị hoãn sau khi ông Abbas viện dẫn việc Israel từ chối cho phép tiến hành bỏ phiếu tại Đông Jerusalem bị chiếm đóng.

Nếu diễn ra theo kế hoạch mới, đây sẽ là cuộc bầu cử lập pháp Palestine đầu tiên kể từ năm 2006 và là cuộc bầu cử thứ ba trong lịch sử Palestine, sau các cuộc bầu cử năm 1996 và 2006.

Thanh Vân