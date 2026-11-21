CLB Thanh Hóa vươn lên hạng 5 sau chiến thắng lịch sử trước HAGL; Xác định 4 cặp đấu tứ kết UEFA Nations League

Judo Thanh Hóa khép lại Đại hội với 10 huy chương; U17 Việt Nam tạo cột mốc lịch sử bằng hai siêu phẩm vào lưới U17 Bỉ, khiến truyền thông châu Âu thán phục; Flycam quay lén làm lộ sơ đồ 3-2-5 của HLV Pochettino tại Man Utd, chủ kênh vội gỡ bỏ và xin lỗi... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (21/11).

U17 Việt Nam tạo cột mốc lịch sử bằng hai siêu phẩm vào lưới U17 Bỉ, khiến truyền thông châu Âu thán phục

Trong trận mở màn bảng G VCK U17 World Cup 2026 tối 20/11 tại Qatar, U17 Việt Nam đã thi đấu đầy quả cảm và chỉ chịu thua sát nút 2-3 trước đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ.

Dù thất bại nhưng U17 Việt Nam đã có một trận đấu rất hay. Ảnh: VFF

Ngay phút thứ 4, Sỹ Bách thực hiện cú đánh gót ngẫu hứng từ tình huống phạt góc, ghi bàn thắng lịch sử đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi World Cup cấp độ U17. Dù đại diện châu Âu lội ngược dòng dẫn 3-1 nhờ các pha lập công của Moorthamer, Achahbar và Philips, Nguyễn Lực vẫn kịp tỏa sáng ở phút cuối với cú sút phạt góc thẳng vào lưới, thu hẹp cách biệt.

Màn trình diễn ấn tượng này lập tức khiến hàng loạt tờ báo lớn của Bỉ như Sporza hay Het Laatste Nieuws bày tỏ sự thán phục, dùng từ “khó tin” để ca ngợi đẳng cấp của hai siêu phẩm phạt góc.

Trận đấu đầy nỗ lực là bước đệm tâm lý quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng tới lượt trận thứ hai gặp U17 New Zealand vào ngày 23/11.

CLB Thanh Hóa vươn lên hạng 5 sau chiến thắng lịch sử trước HAGL, Thể Công Viettel chia điểm với SLNA

Loạt trận sớm vòng 8 LPBank V.League 2026/27 chứng kiến dấu ấn đậm nét của CLB Thanh Hóa khi thầy trò HLV Kim Young Chul có màn ra mắt ngọt ngào bằng chiến thắng 2-1 trước HAGL.

Thanh Hóa lần đầu thắng HAGL sau 8 năm.

Hai pha lập công của Damoth và ngoại binh Matheus Martins không chỉ giúp đội bóng xứ Thanh chấm dứt chuỗi 8 năm không thắng đối thủ đến từ Phố Núi, mà còn đưa họ bứt phá mạnh mẽ lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm có được đến lúc này.

Ở trận đấu cùng vòng, Thể Công Viettel tiếp tục gây thất vọng khi bị SLNA cầm hòa 0-0 trên sân nhà.

Dù Khuất Văn Khang bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp một và Doãn Ngọc Tân thoát thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR, đội bóng áo lính vẫn bất lực trước hàng thủ kín kẽ của đối phương, qua đó nối dài chuỗi 7 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng, còn SLNA vững vàng duy trì mạch bất bại.

Bảng xếp hạng sau lượt trận ngày 20/11.

Judo Thanh Hóa khép lại Đại hội với 10 huy chương

Ngày 20/11, đội tuyển judo Thanh Hóa khép lại phần thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với tấm HCB nội dung Kime no Kata nữ của Hoàng Thị Hà và Phạm Thị Phương Mai.

Judo Thanh Hóa thi đấu đầy nỗ lực tại Đại hội năm nay.

Judo Thanh Hóa giành tổng cộng 6 HCB và 4 HCĐ, chưa đạt mục tiêu giành HCV. Trong số 10 huy chương, đáng chú ý là tấm HCĐ của Lê Văn Lợi khi trở lại thi đấu sau nhiều năm và tấm HCB đồng đội nam lớn. Ở nội dung đồng đội, các võ sĩ xứ Thanh thắng liên tiếp Đồng Nai và Đồng Tháp sau khi thua chủ nhà TP.HCM ở lượt ra quân.

Lễ khai mạc Đại hội diễn ra hôm nay (21/11). Từ ngày 22/11, các đội tuyển bơi, bắn súng, boxing và pencak silat của Thanh Hóa sẽ bước vào tranh tài.

Xác định 4 cặp đấu tứ kết UEFA Nations League 2026-2027: Tây Ban Nha đại chiến Pháp, Anh tái ngộ Na Uy

Lễ bốc thăm tứ kết UEFA Nations League 2026-2027 tại Nyon (Thụy Sĩ) ngày 20/11 đã xác định 4 cặp đấu đầy duyên nợ. Tâm điểm đổ dồn vào màn chạm trán giữa nhà đương kim vô địch World Cup Tây Ban Nha và tuyển Pháp của HLV Zinedine Zidane, tái hiện trận bán kết World Cup 2026.

Tâm điểm vòng đấu là màn chạm trán giữa Tây Ban Nha và tuyển Pháp của HLV Zinedine Zidane.

Cặp đấu đáng chú ý khác là cuộc tái ngộ giữa tuyển Anh và Na Uy của Erling Haaland. Hai cặp đấu còn lại gồm đương kim vô địch Bồ Đào Nha đụng độ Hà Lan, cùng màn so tài giữa tuyển Đức của HLV Jurgen Klopp và Bỉ.

Các trận lượt đi và về sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2027, trong đó các đội nhất bảng gồm Pháp, Anh, Bồ Đào Nha và Đức được chơi trận lượt về trên sân nhà. Bốn đội thắng cuộc sẽ giành quyền vào vòng chung kết diễn ra từ ngày 9 đến 13/6/2027.

Flycam quay lén làm lộ sơ đồ 3-2-5 của HLV Pochettino tại Man Utd, chủ kênh vội gỡ bỏ và xin lỗi

Một đoạn video dài 12 phút ghi lại bằng flycam tại trung tâm Carrington hôm 19/11 đã vô tình để lộ những mảng miếng chiến thuật đầu tiên của tân HLV Mauricio Pochettino tại Man Utd.

Sắp xếp sơ đồ chiến thuật của Man Utd trong buổi tập đầu tiên dưới thời Mauricio Pochettino, qua đoạn phim flycam ghi lại ngày 19/11/2026. Ảnh: YouTube/ CC-Overview

Trong buổi tập này, chiến lược gia người Argentina chia cầu thủ làm ba nhóm, trong đó nhóm trụ cột như Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo được ông trực tiếp rèn giũa theo sơ đồ 3-2-5, chuẩn bị cho trận đại chiến gặp Liverpool vào ngày 22/11.

Ngay sau khi đoạn phim gây xôn xao và thu hút hơn 200.000 lượt xem, chủ tài khoản YouTube đăng tải đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung và lên tiếng xin lỗi. Người này thừa nhận hành động quay lén buổi tập kín là thiếu đạo đức.

HS