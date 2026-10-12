Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh do đảng của cựu Thủ tướng Imran Khan lãnh đạo

Ngày 11/10 Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, đồng thời đình chỉ hoạt động của chính quyền địa phương do đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của cựu Thủ tướng đang bị giam giữ Imran Khan lãnh đạo. Chính phủ liên bang cho rằng chính quyền tỉnh đã không kiểm soát được các hoạt động nổi dậy của những nhóm vũ trang Hồi giáo.

Theo Bộ trưởng Luật pháp Pakistan Azam Nazeer Tarar, thống đốc tỉnh sẽ tiếp quản công việc điều hành trong thời gian ban đầu là 6 tháng và có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ nếu cần thiết. Bộ Nội vụ Pakistan cũng thông báo sẽ triển khai quân đội tới tỉnh có chung đường biên giới với Afghanistan này, nơi các vụ tấn công của các nhóm vũ trang gia tăng trong những tháng gần đây.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính phủ liên bang và PTI leo thang, chỉ một tuần sau khi những người ủng hộ ông Khan tập trung tại tỉnh, chuẩn bị tuần hành tới thủ đô Islamabad nhằm yêu cầu trả tự do cho cựu thủ tướng. Trước cuộc biểu tình dự kiến, hàng trăm thành viên PTI cùng ba chị em gái của ông Khan đã bị bắt giữ. Chính phủ cũng triển khai hàng chục nghìn nhân viên an ninh tại Islamabad và dựng các rào chắn để ngăn người biểu tình tiếp cận các cơ quan trung ương.

Người phát ngôn PTI Zulfikar Bukhari chỉ trích quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp, gọi đây là hành động đảo chính dưới danh nghĩa khẩn cấp và cảnh báo nguy cơ gia tăng bất ổn. Lãnh đạo đảng JUI-F, Maulana Fazlur Rehman, cũng phản đối động thái này, cho rằng quyết định gây tổn hại đến nền dân chủ.

Chính phủ liên bang và quân đội Pakistan cáo buộc PTI không có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các nhóm vũ trang. Đảng này bác bỏ cáo buộc, cho rằng chính quyền trung ương chưa cung cấp đủ ngân sách và trang thiết bị cần thiết cho tỉnh.

Trong cuộc bầu cử năm 2024, các ứng viên được PTI hậu thuẫn giành nhiều ghế nhất, nhưng đảng chỉ thành lập được chính quyền tại Khyber Pakhtunkhwa. Ông Khan và những người ủng hộ cáo buộc quân đội can thiệp vào bầu cử, song quân đội phủ nhận. Diễn biến mới làm gia tăng căng thẳng chính trị tại Pakistan trong bối cảnh an ninh tiếp tục là thách thức lớn đối với chính phủ.

Lê Hà.