OpenAI ra mắt GPT-6 Astra, hướng tới AI có thể tự hoàn thành công việc

OpenAI vừa cho ra mắt GPT-6 Astra, mô hình AI chủ lực mới nhất của công ty, được xem là bước tiến quan trọng hướng tới các hệ thống có khả năng trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi.

OpenAI chính thức ra mắt mẫu AI chủ lực mới nhất, GPT-6 Astra, đánh dấu bước khởi đầu của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Ảnh: AI news.

OpenAI cho biết Astra là mô hình có năng lực mạnh nhất của công ty tính đến nay, với những cải tiến đáng kể về khả năng sử dụng máy tính, duyệt web, lập trình, nghiên cứu, khoa học và các công việc chuyên môn. Mô hình này được huấn luyện bằng hơn 100.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) tại cơ sở Stargate của OpenAI ở Texas, trong đợt huấn luyện quy mô lớn nhất từ trước đến nay của công ty.

Điểm khác biệt đáng chú ý của Astra nằm ở cách mô hình xử lý nhiệm vụ. Thay vì dừng lại sau khi đưa ra câu trả lời, nó có thể chia nhỏ một yêu cầu phức tạp thành nhiều bước và tự thực hiện các bước đó trên môi trường máy tính.

Astra có thể điền biểu mẫu trực tuyến, cập nhật hồ sơ khách hàng, tổ chức lịch trình và thực hiện nghiên cứu trên web. Mô hình cũng có thể làm việc trực tiếp bên trong các công cụ tài liệu và bảng tính, tạo website, phân tích dữ liệu và kiểm thử phần mềm. OpenAI khẳng định hệ thống có thể linh hoạt thích ứng khi người dùng thay đổi yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

OpenAI cho biết Astra đặc biệt xuất sắc trong việc tạo ra các tài liệu, bảng tính và bài thuyết trình hoàn chỉnh theo các mẫu và hướng dẫn hiện có của người dùng. Điều đó có thể làm cho mô hình này hữu ích cho những công việc mà phần khó không phải là viết văn bản, mà là việc chuyển đổi giữa nhiều công cụ và hoàn thành toàn bộ quy trình.

Tổng thể, GPT-6 Astra không đơn thuần là một bản nâng cấp của chatbot. Mô hình này cho thấy xu hướng chuyển dịch sang thế hệ AI có khả năng suy luận, vận hành phần mềm và hoàn thành toàn bộ quy trình công việc, đưa ngành công nghệ tiến gần hơn tới những trợ lý AI thực sự có thể trực tiếp làm việc thay vì chỉ hướng dẫn người dùng cách thực hiện.

Thúy Hà

Nguồn: Wionews