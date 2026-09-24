Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc và mỹ phẩm nhập ngoại giả lớn nhất từ trước đến nay

Chiều 24/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa xác lập chuyên án, phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả, thu giữ 10.000 hộp An Cung, khoảng 300kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên; gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 mã hàng cùng số lượng lớn hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, tổng khối lượng ước tính hơn 1.000 tấn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số tài khoản trên Zalo, Facebook đăng bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ Hàn Quốc và giới thiệu công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.

Nhận thấy hoạt động mua bán có dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung xác minh, làm rõ. Qua đó, lực lượng Công an xác định phía sau hoạt động kinh doanh này là một đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Các viên hoàn An Cung giả được các đối tượng rao bán trên mạng xã hội

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các sản phẩm được quảng cáo là hàng có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế không được nhập khẩu chính ngạch. Các đối tượng tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện và đưa ra thị trường. Đáng chú ý, qua xác minh, thành phần được sử dụng để sản xuất viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.

Làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp, là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Với phương thức này, thay vì nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh từ Hàn Quốc, Trung Quốc như thông tin thể hiện trên bao bì, các đối tượng sử dụng viên hoàn không rõ nguồn gốc, đóng vào vỏ hộp đã chuẩn bị sẵn, sau đó dán tem, nhãn thể hiện sản phẩm có nguồn gốc chính hãng để tạo niềm tin cho khách hàng.

Mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng. Qua nhiều tầng trung gian, từ đầu mối cung cấp đến các đối tượng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh rồi tiếp tục phân phối cho các đại lý, sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp, cao gấp gần 30 lần giá thành.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt khám xét 8 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, kho hàng và địa điểm sản xuất của các đối tượng tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Qua khám xét, đã thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc đóng gói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự; đồng thời bắt tạm giam 8 bị can, gồm: Nguyễn Thanh Phương Tuyền, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1991; Bùi Thị Năm, sinh năm 1993; Tạ Duy Hùng, sinh năm 1971; Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1980; Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1972, cùng trú tại Hà Nội; Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1993 và Trương Thị Hồng Thắm, sinh năm 1984, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh. Riêng Vũ Thị Thúy, sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, do đang chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi, Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Số mỹ phẩm giả.

Không dừng lại ở việc sản xuất thuốc An Cung giả, quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa còn làm rõ Nguyễn Thanh Phương Tuyền tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn. Đây được xác định là vụ sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, đấu tranh.

Dưới vỏ bọc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, có địa chỉ tại Lô 48, đường số 11, Khu Công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, Tuyền vừa tổ chức sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Tami, vừa sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu của một số nước như Australia, Hàn Quốc. Các sản phẩm bị làm giả gồm nhiều loại mỹ phẩm như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng...

Lực lượng công an kiểm tra số hàng giả.

Hoạt động sản xuất mỹ phẩm giả được tổ chức với quy mô lớn, sử dụng hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại có sẵn tại Công ty để phối trộn nguyên liệu, đóng hộp, dán tem, nhãn, bao bì thành phẩm rồi tung ra thị trường thông qua các kênh phân phối. Các mặt hàng làm giả được sản xuất hết sức tinh vi, người tiêu dùng khó có thể phân biệt được hàng giả, hàng thật bằng mắt thường. Đến nay, lực lượng Công an đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng giả, tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố 7 bị can về tội “Buôn bán hàng giả”, gồm: Ca Hoài Luân, sinh năm 1993, trú tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau; Đặng Văn Nhân, sinh năm 1991, trú tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp; Võ Quỳnh Nga, sinh năm 1982, trú tại xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Trí Mạnh, sinh năm 1979, Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1986; Dương Thị Đức Hạnh, sinh năm 1975 và Nguyễn Thị Tường Dung, sinh năm 1974, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương - Trung Hưng