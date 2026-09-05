Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể sớm tấn công núi Pickaxe của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Mỹ có thể sớm tấn công núi Pickaxe, một địa điểm kiên cố nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The White House.

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng ngày 4/9, ông Trump nói Mỹ “có thể sẽ tấn công Pickaxe rất sớm”, đồng thời khẳng định Iran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Núi Pickaxe là một địa điểm được gia cố kiên cố với các hệ thống đường hầm nằm sâu dưới lòng đất. Washington cho rằng Iran có thể đã đưa một phần uranium làm giàu cao tới địa điểm này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả tình hình hiện nay là một “cuộc xung đột quân sự”, thay vì một cuộc chiến tranh toàn diện, đồng thời cho rằng các cuộc giao tranh diễn ra không liên tục.

Tuyên bố mới của ông được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm liên quan chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: Ilkha.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran. Ngày 4/9, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ông Erdogan cho biết. Ankara sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao theo hướng hòa bình nhằm góp phần chấm dứt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời phản đối các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia trong khu vực.

Ở châu Á, Hàn Quốc cũng đang xem xét các phương án hỗ trợ duy trì tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul đang tích cực cân nhắc nhiều biện pháp thực tế, trong đó có khả năng sử dụng các biện pháp quân sự. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh nước này chưa đưa ra quyết định về việc triển khai lực lượng.

Những động thái trên diễn ra trong lúc hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục ở mức thấp. Theo dữ liệu Kpler được Reuters dẫn ngày 4/9, chỉ có 4 tàu chở hàng hóa đi qua tuyến hàng hải chiến lược này trong ngày 4/9, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 15 tàu trong 10 ngày trước đó.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, The Chosun, Wion.