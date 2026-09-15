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Ông Trump: Nga và Ukraine nhất trí không tấn công mục tiêu năng lượng

Thanh Hằng
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng của nhau, trong bối cảnh Washington thúc đẩy các bước đi nhằm giảm căng thẳng và hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Ukraine cho rằng đây mới là đề xuất và chỉ sẵn sàng thực hiện nếu Nga có hành động tương tự.

Ông Trump: Nga và Ukraine nhất trí không tấn công mục tiêu năng lượng

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Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng của nhau, trong bối cảnh Washington thúc đẩy các bước đi nhằm giảm căng thẳng và hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Ukraine cho rằng đây mới là đề xuất và chỉ sẵn sàng thực hiện nếu Nga có hành động tương tự.

Ông Trump: Nga và Ukraine nhất trí không tấn công mục tiêu năng lượng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 23/1/2026.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/9, Tổng thống Trump nêu rõ: “Ukraine đã đồng ý không tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Nga cũng đã đồng ý làm điều tương tự!”. Ông cho rằng xung đột Nga - Ukraine, thay vì cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, là nguyên nhân chính khiến giá nhiên liệu tăng mạnh gần đây. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất nhiên liệu diesel của Nga.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết Kyiv sẵn sàng thực hiện các bước đi nhằm giảm căng thẳng nếu Nga cũng có hành động tương tự. Ông đánh giá đề xuất của Mỹ về việc hai bên cùng ngừng tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng là một sáng kiến đáng chú ý. Kyiv sẵn sàng đáp lại nếu Nga ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quan trọng của Ukraine.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết Ukraine chưa nhận thấy dấu hiệu cho thấy Nga thực sự sẵn sàng chấm dứt xung đột. Ông nhấn mạnh Kyiv cần một thỏa thuận lâu dài và đáng tin cậy, thay vì một thỏa thuận tạm thời. Ukraine cũng để ngỏ khả năng thực hiện các thỏa thuận ngừng tấn công trong một số lĩnh vực, trước mắt là cơ sở năng lượng và hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hoan nghênh lời kêu gọi của ông Trump về việc Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế và các cơ sở sản xuất nhiên liệu diesel của Nga. Tuy nhiên, ông Peskov không cho biết liệu Moscow có ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Ukraine nếu Kyiv thực hiện đề xuất trên hay không.

Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở nhiên liệu của Nga trong thời gian qua đã làm giảm sản lượng chế biến và gây thiếu hụt nhiên liệu tại một số khu vực. Kyiv cho rằng các cuộc tấn công này nhằm gia tăng sức ép đối với nền kinh tế Nga và khả năng duy trì xung đột.

Thanh Hằng

Nguồn:Türkiye Today.

Từ khóa:

#Ukraine #Tấn công #năng lượng #Tổng thống mỹ donald trump #Nhiên liệu #Ông trump #Đề xuất #UAV

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