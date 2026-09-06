Ông Putin tiếp đặc phái viên Mỹ, thúc đẩy nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9 đã tiếp hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin, trong động thái mới nhằm thúc đẩy tiến trình ngoại giao và tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp đặc phái viên Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff tại Điện Kremlin, Moscow ngày 5/9. Ảnh: Reuters.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Putin nhận định tình hình Ukraine hiện “rất khó khăn”, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các kênh tiếp xúc giữa Moscow và Washington luôn hữu ích, đồng thời khẳng định Nga thấy thuận tiện khi làm việc với ông Witkoff và ông Kushner.

Về phần mình, ông Witkoff chuyển lời chúc của Tổng thống Trump tới Tổng thống Putin và cảm ơn phía Nga về thỏa thuận ngừng bắn liên quan chuyến thăm của phái đoàn Mỹ.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Moscow sẽ làm mọi việc có thể để bảo đảm an toàn cho các bên tham gia trung gian hòa giải.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm với các đặc phái viên Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trước cuộc gặp, Tổng thống Trump cho biết, ông Witkoff và ông Kushner tới Nga với một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Mỹ không tiết lộ chi tiết đề xuất, cũng không cho biết kế hoạch có đề cập vấn đề lãnh thổ hay không, chỉ nói Washington đang có “một ý tưởng về hòa bình” và hy vọng có thể đạt được thỏa thuận.

Sau Moscow, hai đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Kyiv ngày 6/9. Đây sẽ là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của ông Witkoff và ông Kushner kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng.

Nỗ lực ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine đình trệ trong thời gian qua, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn. Chuyến đi của hai đặc phái viên Mỹ cũng nối tiếp chuyến thăm hiếm hoi tới Nga hồi tháng 8 của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe.

Tuy nhiên, những bất đồng cơ bản giữa Moscow và Kyiv về các điều kiện chấm dứt xung đột vẫn chưa được giải quyết. Điện Kremlin ngày 5/9 tiếp tục nhắc lại lập trường của Tổng thống Putin rằng Ukraine phải từ bỏ toàn bộ lãnh thổ tại 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập, đồng thời từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Kyiv lâu nay bác bỏ các yêu cầu này.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu, RT

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