Ông Putin giải thích lý do Nga không tập kích giới lãnh đạo Ukraine

Tổng thống Nga Putin khẳng định, Moscow kiềm chế không nhắm vào giới lãnh đạo chính trị - quân sự tại Kyiv vì vẫn cần đối tác đàm phán trong tương lai, đồng thời cảnh báo các đòn đáp trả quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Anadolu.

Phát biểu trước các phóng viên ngày 2/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm rõ quan điểm của Moscow về tiến trình đàm phán, cục diện chiến trường Ukraine.

Giải thích về việc Nga không tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow vẫn chừa dư địa cho giải pháp ngoại giao. Ông Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi cần có người để đàm phán... nếu họ nhận ra rằng họ muốn giải quyết các vấn đề một cách hòa bình"

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga lên án gay gắt những tuyên bố gần đây từ phía Kyiv về sự mất an toàn của hàng không dân dụng trong không phận Nga, coi đây là biểu hiện của “chủ nghĩa khủng bố nhà nước”. Ông Putin khẳng định Moscow sẽ không đàm phán với những hành vi khủng bố và cảnh báo sẽ có giải pháp đáp trả thích đáng nếu máy bay dân sự gặp rủi ro.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán Nga - Ukraine đang đình trệ. Tổng thống Nga khẳng định Moscow không muốn “đóng băng” xung đột mà hướng tới chấm dứt chiến tranh để đạt được nền hòa bình lâu dài, toàn diện tại Ukraine và châu Âu.

Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, Matthew Whitaker cho biết Nga đã chững lại trong cuộc chiến ở Ukraine, điều này khiến mối đe dọa trực tiếp đối với NATO trong ngắn hạn ở mức thấp Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, Đại diện thường trực Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đánh giá Nga hiện “mắc kẹt” tại Ukraine và không đạt được tiến triển đáng kể trên chiến trường. Theo ông, điều này khiến mối đe dọa trực tiếp đối với NATO trong ngắn hạn ở mức thấp. Tuy nhiên, ông Whitaker cho rằng không thể loại trừ khả năng Moscow có thể thực hiện một hành động nhằm vào một quốc gia thành viên NATO. Đại diện Mỹ tại NATO đồng thời khẳng định Washington vẫn cam kết với nguyên tắc phòng thủ tập thể của liên minh và cho rằng NATO đang tăng cường năng lực răn đe.

Hai tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga, Ukraine và các nước NATO tiếp tục gia tăng, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột vẫn chưa đạt được đột phá.

Nhật Lệ

Nguồn: Anadolu, RBC-Ukraine.