Ông Pete Hegseth bác bỏ thông tin tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã bác bỏ thông tin cho rằng ông đang chuẩn bị tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2028, khẳng định ưu tiên hiện nay của ông là thực hiện nhiệm vụ tại Lầu Năm Góc và chương trình nghị sự quốc phòng của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: TASS.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ngày 28/8, ông Hegseth khẳng định thông tin do NBC News đưa ra là “hoàn toàn sai sự thật”, đồng thời chỉ trích việc truyền thông sử dụng các nguồn tin giấu tên để đưa tin về kế hoạch chính trị của ông.

Theo Bộ trưởng Hegseth, ưu tiên hiện nay của ông là tập trung vào công việc tại Lầu Năm Góc và thực hiện chương trình nghị sự quốc phòng của chính quyền Tổng thống Trump. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của mình là củng cố năng lực và vai trò của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tuyên bố của ông Hegseth được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028 đang thu hút sự quan tâm, dù còn hơn 2 năm nữa mới diễn ra. Một số nhân vật trong chính quyền tổng thống Trump, trong đó có Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, đã được truyền thông Mỹ đề cập là những gương mặt tiềm năng cho cuộc đua kế nhiệm.

Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio được truyền thông Mỹ đề cập là những gương mặt tiềm năng cho cuộc đua kế nhiệm. Ảnh: Independent.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump có thể ủng hộ ông Vance trở thành người kế nhiệm, song chưa đưa ra quyết định chính thức. Ông Trump cũng từng cho biết ông Vance và ông Rubio có thể cạnh tranh để giành sự ủng hộ của mình.

Ông Hegseth, một đồng minh của Tổng thống Trump, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ hiện nay. Việc ông công khai bác bỏ thông tin tranh cử giúp làm rõ lập trường hiện tại của ông trong bối cảnh những đồn đoán về các ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử năm 2028 ngày càng được chú ý.

Minh Phương

Nguồn: Izvestia, TASS.