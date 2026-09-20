Nhật Bản: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên ngày 20/9 đã phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo xuống vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết vật thể được phóng vào đầu giờ chiều ngày 20/9 theo giờ Việt Nam dường như là tên lửa đạn đạo và vũ khí này đã rơi xuống biển ngay sau khi phóng. Theo các nguồn tin, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã khuyến cáo các tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần chú ý đến những thông tin sắp tới. Quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận vụ phóng, cho biết nó được thực hiện từ bờ biển phía đông của Triều Tiên. Tên lửa được cho là đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Trước đó, ngày 12/9 Triều Tiên cũng đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan hướng ra Biển Đông, một ngày sau khi Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự ba bên với Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận này được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 11/9 tại vùng biển quốc tế phía đông và nam đảo Jeju. Vào ngày 7/9, ngày bắt đầu cuộc tập trận, Triều Tiên đã cảnh báo thông qua một tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng rằng họ sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Hai ngày sau, vào ngày 14/9, Triều Tiên tuyên bố thông qua các báo cáo truyền thông nhà nước rằng vụ phóng tên lửa ngày 12/9 là một cuộc tập trận tấn công hỏa lực “hỗn hợp” bao gồm bốn loại vũ khí, trong đó có tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, hệ thống phóng rocket đa nòng và máy bay không người lái. Vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 12 là vụ thứ 13 trong năm nay. Vụ phóng trước đó diễn ra vào ngày 20 tháng trước, đánh dấu sự nối lại hoạt động phóng tên lửa sau 23 ngày. Nếu vật thể trong vụ phóng mới nhất này được xác nhận là tên lửa đạn đạo, thì đây sẽ là vụ phóng thứ 14 trong năm nay của Triều Tiên.

Ngày 19/9, Triều Tiên bác bỏ nghị quyết của cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải.

Thanh Vân