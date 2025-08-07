Ông Lê Văn Cường giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành Quyết định số 2678/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 5/8/2025.

Tân Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định giao ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, phụ trách điều hành hoạt động của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 1/7/2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

TS. BS Lê Văn Cường (thứ hai từ bên phải sang), cùng Đoàn công tác Sở Y tế kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động y tế cơ sở trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại Trạm Y tế Hoằng Thành (xã Hoằng Lộc).

TS. BS Lê Văn Cường (sinh năm 1978, quê ở xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2002, Bác sĩ Nội trú Tim mạch tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2006, Thạc sĩ Kế hoạch và Chính sách Y tế tại Đại học Leeds (Vương quốc Anh) năm 2014, Tiến sĩ Y khoa tại Viện Nghiên cứu khoa học Y dược Lâm sàng 108 năm 2017.

Hơn 20 năm công tác trong ngành Y tế, TS. BS Lê Văn Cường đã giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý: Từ 12/2018, ông Lê Văn Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tháng 7/2021, ông là Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Năm 2023, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa. Tháng 4/2025, lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã công bố Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa kiêm giữ chức Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

Tô Hà