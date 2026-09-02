Odiljon và tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam: “Tôi luôn có cảm giác như mình đang ở nhà”

Trở lại Việt Nam thi đấu cho Thanh Hóa ở mùa giải mới 2026/2027, Odiljon Abdurakhmanov (thường được gọi là Odil) chia sẻ tình yêu đặc biệt dành cho đất nước, con người Việt Nam và những cảm xúc của anh về ngày Quốc khánh 2/9. Với cầu thủ người Kyrgyzstan, Việt Nam không chỉ là nơi anh chơi bóng, mà đã mang đến cảm giác gần gũi như quê hương.

Odiljon Abdurakhmanov đóng vai trò quan trọng nơi tuyến giữa của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải 2025/2026.

Mùa giải 2025/2026, Odil đã cùng Thanh Hóa trải qua hành trình đầy khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Kết thúc mùa giải, cầu thủ người Kyrgyzstan chia tay đội bóng khi hết hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi CLB Thanh Hóa được chuyển giao, Odil đã nhận lời trở lại và tiếp tục khoác áo đội bóng xứ Thanh ở mùa giải 2026/2027.

“Tôi rất vui khi được trở lại Việt Nam. Tôi yêu đất nước này và rất thích giải vô địch ở đây. Vì thế, tôi thực sự hạnh phúc khi một lần nữa được có mặt tại Việt Nam”, Odil chia sẻ.

Anh đặc biệt yêu con người Việt Nam bởi sự tốt bụng, thân thiện, hiếu khách và những điều giản dị trong cuộc sống. “Tôi thích mọi thứ ở đây. Ở Việt Nam, tôi luôn có cảm giác như mình đang ở nhà”, Odil nói.

Odil và các đồng đội tập luyện xuyên lễ hướng đến mùa giải mới.

Với Odil, ngày Quốc khánh 2/9 cũng đã trở thành một ngày lễ quen thuộc. Ngay từ lần đầu đến Việt Nam, anh đã biết đây là ngày đất nước kỷ niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Hà Nội.

“Tôi rất thích không khí của ngày lễ này. Người dân Việt Nam đón Quốc khánh rất đặc biệt. Nhà nhà treo cờ Tổ quốc, các gia đình cùng nhau nghỉ ngơi, vui chơi và dành thời gian bên nhau”, cầu thủ Thanh Hóa FC chia sẻ.

Hình ảnh nhà nhà treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ lớn luôn khiến Odil nhớ về quê hương.

Điều khiến Odil ấn tượng hơn cả là tình yêu và niềm tự hào của người Việt Nam dành cho Tổ quốc.

“Tôi rất yêu người Việt Nam - các bạn luôn tự hào về đất nước mình. Mỗi khi nhìn thấy mọi người mang theo lá cờ đỏ sao vàng, nhất là trong những dịp lễ lớn, tôi cảm nhận rất rõ tình yêu dành cho quê hương. Và những lúc đó, tôi cũng thấy như mình đang ở chính quê nhà”, Odil bộc bạch.

Tiền vệ người Kyrgyzstan ngày càng yêu thích được chơi bóng tại Việt Nam.

Từng có nhiều lựa chọn khác nhưng Odil vẫn quyết định gắn bó với Việt Nam. Anh lý giải điều đó bằng chính trải nghiệm của mình: "Bóng đá ở đây nhanh, chất lượng và phù hợp với tôi. Con người cũng rất tốt".

Không chỉ vậy, Odil còn nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa Việt Nam và quê hương anh - điều mà anh tin là một trong những lý do khiến mình cảm thấy thoải mái khi sống và thi đấu nơi đây.

Cũng chính bởi tình cảm ấy, Odil bày tỏ mong muốn được tiếp tục thi đấu lâu dài, khoác áo Thanh Hóa: “Tôi có một mong muốn rất lớn là được tiếp tục thi đấu ở Việt Nam, được chơi bóng cho Thanh Hóa. Tôi thực sự yêu con người nơi đây.”

Odiljon dành tình cảm đặc biệt cho cổ động viên Thanh Hóa.

Tình cảm ấy càng trở nên đặc biệt khi Odil khoác áo Thanh Hóa. Sự cổ vũ của người hâm mộ xứ Thanh giúp anh cảm nhận rõ hơn sự gắn kết với nơi mình đang thi đấu.

“Tôi rất thích được thi đấu ở đây. Sự cổ vũ của họ mang đến cho chúng tôi một nguồn năng lượng và sức mạnh rất lớn”, Odil nói.

Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, cầu thủ người Kyrgyzstan gửi lời chúc tới người dân và các gia đình Việt Nam: “Tôi chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Điều quan trọng nhất là mọi gia đình đều có cuộc sống tốt đẹp, đất nước luôn yên bình và sẽ có thêm nhiều ngày lễ vui như thế này”.

Hoàng Sơn