Wushu vượt khó vươn lên

Thành lập từ năm 2012, so với những môn võ thuật vốn là “mỏ vàng” truyền thống của thể thao thành tích cao xứ Thanh như pencak silat, vovinam, judo, karate hay taekwondo, wushu ít được chú ý hơn, dù tính cả chặng đường khởi nguồn bộ môn này đã có hơn 15 năm tuổi đời. Đây cũng là điều dễ hiểu khi trên bản đồ wushu toàn quốc, Thanh Hóa từng không được đánh giá cao trước sự áp đảo của các đơn vị mạnh có bề dày truyền thống như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội, Đồng Nai hay Công an Nhân dân.

Wushu Thanh Hóa đang từng bước xây dựng một tập thể đoàn kết, kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Trước năm 2020, wushu Thanh Hóa phải đối mặt với nhiều khó khăn khi bộ khung vận động viên (VĐV) trụ cột bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, phong độ chững lại, trong khi công tác đào tạo trẻ rơi vào tình trạng thiếu hụt lực lượng kế thừa. Tuy nhiên đào tạo trẻ vốn không phải câu chuyện có thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Từ tuyển chọn ban đầu, làm quen với kỹ thuật, xây dựng nền tảng thể lực, hình thành bản lĩnh thi đấu cho đến tích lũy kinh nghiệm ở các giải quốc gia, mỗi VĐV cần một quá trình dài. Wushu Thanh Hóa khi ấy phải đối mặt với khoảng trống cả về thành tích trước mắt lẫn lực lượng cho tương lai.

“Thời điểm đó, đa số những gương mặt vàng đã nghỉ thi đấu với nhiều lý do khác nhau, cả đội hình chỉ còn khoảng 15 VĐV. Trong khi việc tuyển chọn lớp kế cận khá khó khăn. Có những em được dự báo rất có tố chất để phát triển nhưng gia đình không ủng hộ nên chúng tôi cũng đành “lực bất tòng tâm”, huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển Wushu Trịnh Đình Long cho biết.

Với quyết tâm đưa wushu chuyển mình, bằng sự nỗ lực, kiên trì của tập thể HLV, VĐV, cùng sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện từ lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Đội tuyển Wushu đã chú trọng công tác tìm kiếm, tuyển chọn, đào tạo VĐV. Ban huấn luyện cũng thường xuyên đổi mới giáo án, các bài tập không còn thuần túy là rèn thể lực lối mòn, mà tập trung vào tốc độ, khả năng phản xạ cực nhanh và tư duy ghi điểm hiệu quả trong thời gian ngắn. Các VĐV được xây dựng một hồ sơ theo dõi thể trạng và kỹ năng riêng biệt. Bên cạnh đó, đội tuyển tích cực tham gia các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia hàng năm, được tạo điều kiện đi tập huấn, giao lưu để nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm...

Hiện nay, wushu Thanh Hóa có 3 HLV, 26 VĐV, trong đó 7 VĐV đội tuyển tỉnh, 9 VĐV tuyến trẻ, 10 VĐV tuyến năng khiếu. Bên cạnh điểm tựa là những gương mặt kỳ cựu như: Phạm Thị Linh, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Hà Thị Cúc..., đội tuyển đang có một thế hệ mới đầy tiềm năng như: Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Thị Lệ, Lê Thị Ngọc Anh, Bùi Hà Quyên, Lường Thị Tường Vy, Trịnh Kim Oanh... Wushu Thanh Hóa cũng đóng góp 2 gương mặt là Phạm Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Thị Như Quỳnh cho đội tuyển quốc gia và Lê Việt Anh, Hoàng Văn Thiên cho đội tuyển trẻ quốc gia.

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo VĐV, wushu Thanh Hóa những năm gần đây từng bước chuyển mình tại các giải đấu. Năm 2024 đội tuyển giành 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch quốc gia; 5 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn ở Giải vô địch trẻ quốc gia; 2 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ tại Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia. Năm 2025 đội tuyển giành 3 HCV, 3 HCĐ tại giải vô địch trẻ quốc gia; 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia. Năm 2026, đến thời điểm hiện tại, đội tuyển đã mang về cho thể thao Thanh Hóa 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ ở Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia; giành 5 HCV, 7 HCB và 11 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn chung cuộc và nhì toàn đoàn ở nội dung Sanda tại Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia.

Kết quả này phản ánh hiệu quả của quá trình tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện bài bản. Qua giải đấu, nhiều võ sĩ trẻ thể hiện sự tiến bộ về kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu và khả năng cạnh tranh với các đơn vị mạnh. Ở nội dung Taolu (biểu diễn), các bài quyền được thực hiện chính xác, giàu tính biểu cảm; trong khi các võ sĩ Sanda (đối kháng) thể hiện sự quyết đoán và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

“Điều đáng mừng qua các giải đấu không chỉ nằm ở số lượng huy chương mà còn ở sự tiến bộ về kỹ thuật, tâm lý thi đấu và khả năng cạnh tranh với các đơn vị mạnh. Thời gian tới, ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá từng nội dung, từng VĐV, lựa chọn những gương mặt ưu tú để xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp, hướng tới các mục tiêu lớn hơn", HLV trưởng Trịnh Đình Long cho biết.

Trước mắt Đội tuyển Wushu Thanh Hóa là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào cuối năm nay - đấu trường đỉnh cao 4 năm mới có một lần. Đây được coi là “phép thử” hạng nặng đối với bản lĩnh, phong độ và sự đổi mới của toàn đội, nhưng đồng thời cũng là cơ hội vàng để wushu Thanh Hóa khẳng định vị thế mới của mình trên bản đồ thể thao cả nước.

Bài và ảnh: Anh Tuân