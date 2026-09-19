Thanh Hóa dừng bước trước Becamex TP HCM ở Cúp Quốc gia

CLB Thanh Hóa đã để thua CLB TP.HCM 0-2 trên sân nhà tại vòng 1 Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27, qua đó chính thức khép lại hành trình ở đấu trường này.

Hai đội thi đấu giằng co ngay từ những phút đầu tiên.

Trong trận đấu diễn ra chiều 19/9, Thanh Hóa nhập cuộc chủ động và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Ngay phút 11, Văn Tùng có pha dứt điểm sau đường căng ngang của Damoth nhưng bị hậu vệ đội khách cản phá ngay trên vạch vôi. Ít phút sau, Văn Tùng tiếp tục thử tài thủ môn Minh Toàn bằng cú sút mạnh từ sát mép vòng cấm.

Dù vậy, trong thế trận khá cân bằng, CLB TP.HCM mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 33, từ quả phạt góc của Minh Khoa, Dos Anjos tung cú dứt điểm đẳng cấp, đánh bại thủ môn Thanh Diệp, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0.

Becamex TP HCM bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1.

Bị dẫn bàn, Thanh Hóa đẩy cao đội hình trong hiệp 2. Damoth từng có cơ hội thuận lợi ở phút 49 nhưng cú sút ở góc gần không thắng được thủ môn Minh Toàn. Phút 67, Minh Đức đưa bóng vào lưới đội khách, song bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Văn Thắng và các đồng đội chơi đầy nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ.

Những cơ hội trôi qua trong tiếc nuối với đội bóng xứ Thanh.

Trong khi Thanh Hóa chưa thể tìm được bàn gỡ, CLB TP.HCM lại tận dụng tốt cơ hội phản công. Phút 81, Nguyễn Trần Việt Cường phá bẫy việt vị, bình tĩnh vượt qua thủ môn Thanh Diệp rồi dứt điểm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Những phút bù giờ cuối trận, Thanh Hóa nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng vẫn không thể tìm kiếm bàn gỡ. Chung cuộc, đội bóng xứ Thanh nhận thất bại 0-2 trước CLB TP.HCM.

Như vậy, hành trình của Thanh Hóa tại Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 chính thức khép lại. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp sẽ tập trung trở lại cho đấu trường V.League 1. Trận đấu tiếp theo của đội bóng xứ Thanh sẽ diễn ra vào ngày 10/10 gặp CLB Hải Phòng, sau quãng nghỉ dành cho FIFA Days.

Hoàng Sơn