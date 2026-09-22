U23 Việt Nam quyết đấu Uzbekistan; Họp khẩn xử lý hành vi thô bạo của Tấn Sinh

Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết Asian Games 2026; Cú sốc lớn tại ASIAD 2026: Hot girl cầu lông Thái Lan Pitchamon Opatniputh dương tính với doping; VFF họp khẩn xử lý hành vi thô bạo của Tấn Sinh và cầu thủ Đồng Nai với Đình Bắc... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (22/9).

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 22/9: Tâm điểm U23 Việt Nam quyết đấu Uzbekistan

Ngày thi đấu 22/9 tại Asiad 20 hứa hẹn vô cùng bận rộn và mang tính quyết định với Đoàn Thể thao Việt Nam, nổi bật với trận đấu then chốt của đội tuyển U23 Việt Nam cùng chuỗi hoạt động tranh tài ở các môn trọng điểm.

U23 Việt Nam (áo đỏ) quyết tâm vào tứ kết. Ảnh: VFF

Tâm điểm sự chú ý đổ dồn vào màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan lúc 12h00 trưa nay (22/9). Dù đối thủ Trung Á rất mạnh và đã sớm giành vé đi tiếp, khả năng họ không tung hết sức là cơ hội lớn để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hướng tới ít nhất một trận hòa, qua đó chắc suất vào tứ kết bằng chính thực lực của mình.

Phí Thanh Thảo tiếp tục thi nội dung súng trường đồng đội nam nữ Asiad 20. Ảnh: Bùi Lượng

Bên cạnh bóng đá, các vận động viên Việt Nam cũng bước vào tranh tài ở nhiều bộ môn quan trọng:

Bắn súng: Nguyễn Tâm Quang và Phí Thanh Thảo tranh tài nội dung súng trường đồng đội nam nữ từ sáng sớm.

Bơi lội: Các gương mặt kỳ cựu gồm Nguyễn Thúy Hiền, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn và Nguyễn Huy Hoàng xuất trận ở các nội dung vòng loại quan trọng.

Võ thuật & Đối kháng: Wushu (Đỗ Đức Tài, Đặng Trần Phương Nhi), karate (kata đồng đội nữ), và đấu kiếm (Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim) sẵn sàng cho các vòng đấu loại trực tiếp.

Xe đạp & Bóng chuyền: Đội tuyển xe đạp đường trường nữ tranh tài xuất phát đồng hàng, trong khi bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Kazakhstan ở trận tranh hạng 7-8.

Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam ngày 22/9 theo giờ Nhật Bản (giờ Việt Nam sớm hơn 2 tiếng).

Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết Asian Games 2026

Trải qua trận đấu đầy căng thẳng trước đại kình địch Thái Lan vào tối 21/9, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đối thủ 0-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chính thức giành vé vào vòng tứ kết môn bóng đá nữ Asiad 20 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, đồng thời nhận phần thưởng động viên 500 triệu đồng từ VFF.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao. Ảnh: VFF

Tại vòng tứ kết diễn ra vào ngày 25/9 tới, thử thách cực đại đang chờ đợi các cô gái Việt Nam khi họ phải chạm trán đội bóng đầu bảng Trung Quốc.

Các cặp đấu tứ kết còn lại bao gồm: Triều Tiên đối đầu Đài Loan (Trung Quốc), chủ nhà Nhật Bản gặp Philippines, và Hàn Quốc chạm trán Uzbekistan.

VFF họp khẩn xử lý hành vi thô bạo của Tấn Sinh và cầu thủ Đồng Nai với Đình Bắc

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức cuộc họp khẩn vào sáng 22/9 để xem xét và đưa ra án phạt nguội đối với các pha chơi xấu trong trận đấu giữa CLB Đồng Nai và Công an Hà Nội tại vòng 3 V.League 2026/27.

Tấn Sinh liên tục đá vào chân Đình Bắc trong pha tranh chấp. Ảnh: chụp màn hình

Tâm điểm chỉ trích hướng về tình huống trung vệ Huỳnh Tấn Sinh liên tục đá thẳng vào chân tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc nhưng chỉ nhận thẻ vàng trên sân. Trước đó, hậu vệ Lê Văn Sơn của Đồng Nai cũng đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do hành vi giật cùi chỏ với cầu thủ này.

Cựu Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm nhận định đây là những hành vi phạm lỗi có chủ đích nhằm “dằn mặt” ngôi sao trẻ đang lên. Việc ban kỷ luật VFF nhanh chóng vào cuộc thu thập tư liệu được kỳ vọng sẽ đưa ra mức án phạt nghiêm khắc để răn đe và loại bỏ bạo lực sân cỏ.

Cú sốc lớn tại ASIAD 2026: Hot girl cầu lông Thái Lan Pitchamon Opatniputh dương tính với doping

Ngôi sao cầu lông trẻ người Thái Lan, Pitchamon Opatniputh, vừa trở thành trường hợp dương tính với doping đầu tiên tại ASIAD 2026.

Pitchamon Opatniputh bị phát hiện dương tính với doping ở ASIAD 2026.

Theo Cơ quan Kiểm tra Quốc tế (ITA), mẫu thử ngoài thi đấu lấy vào ngày 17/9 của tay vợt 19 tuổi cho kết quả dương tính với chất cấm furosemide. Pitchamon hiện đã bị đình chỉ tạm thời, không được phép tập luyện hay thi đấu trong thời gian diễn ra đại hội, đồng thời cô có quyền yêu cầu phân tích mẫu B hoặc khiếu nại lên CAS.

Sự việc này tạo cú sốc lớn cho đoàn thể thao Thái Lan, bởi tay vợt hạng 18 thế giới vốn là niềm hy vọng lớn tại giải đấu năm nay.

HS