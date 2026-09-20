Tuyển Việt Nam bổ sung gấp Việt kiều Ngô Đăng Khoa; Arsenal đứt mạch thắng

Việt Nam Kỳ vọng vàng từ bắn súng và đại chiến bóng chuyền nữ trong ngày thi đấu Asiad 20; Arsenal đứt mạch thắng, Tottenham chìm sâu trong khủng hoảng; MU đón tin vui về tân binh 65 triệu bảng... là những thông tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (20/9).

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 20/9: Kỳ vọng vàng từ bắn súng và đại chiến bóng chuyền nữ

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Asiad 20 (20/9), đoàn Thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng săn huy chương vàng ở môn bắn súng với nội dung súng trường cá nhân nữ của các xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My. Bên cạnh đó, các vận động viên còn tranh tài ở nhiều bộ môn khác như bơi lội, karate và wushu.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc ở tứ kết. Ảnh: HT

Tâm điểm sự chú ý trong ngày là trận tứ kết lịch sử môn bóng chuyền nữ giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ rất mạnh Trung Quốc vào lúc 11h (giờ Nhật Bản), hứa hẹn mang lại thử thách lớn cho các cô gái Việt Nam.

Tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ vắng Thành Chung, bổ sung gấp Việt kiều Ngô Đăng Khoa dự FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ lớn không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Nguyễn Thành Chung tại FIFA ASEAN Cup 2026 do tình trạng quá tải và nguy cơ chấn thương sau lịch thi đấu dày đặc. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik phải đau đầu tìm giải pháp thay thế ở trung tâm hàng thủ.

Khoa Ngô được gọi trở lại tuyển Việt Nam.

Về nhân sự trên hàng công, chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định gọi bổ sung cầu thủ Việt kiều đa năng Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) từ CLB Công an TP HCM ngay trước thềm hội quân.

Cầu thủ trẻ sinh năm 2006 có thể chơi linh hoạt từ hậu vệ đến tiền đạo cánh trái, mang đến thêm phương án chất lượng cho đội hình.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 23/9, bắt đầu hành trình vòng bảng gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan với mục tiêu tiến vào chung kết.

Arsenal đứt mạch thắng, Tottenham chìm sâu trong khủng hoảng

Vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra đầy kịch tính với những kết quả bất ngờ.

Chema Andres (phải) mừng bàn ấn định chiến thắng 3-0 cùng Luka Vuskovic. Ảnh: Reuters

Trên sân The Amex, Arsenal đã thảm bại 0-3 trước một Brighton chơi pressing rực lửa, qua đó đứt mạch toàn thắng và mất ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, Tottenham tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Aston Villa, đẩy “Gà trống” rơi xuống vị trí thứ 18 và kéo dài chuỗi trận nghèo nàn từ đầu mùa.

Ở các diễn biến khác, Newcastle United đã thành công “giải mã” hiện tượng Hull City với chiến thắng thuyết phục 2-1 để duy trì sự thăng hoa.

Lampard giúp Coventry giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2026/27.

Đáng chú ý, Coventry dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Nottingham Forest 1-0, giành chiến thắng đầu tiên tại Premier League sau 25 năm chờ đợi (9.287 ngày).

Loạt trận này tiếp tục phơi bày sự khốc liệt và khó lường của bóng đá xứ sương mù.

MU đón tin vui về tân binh 65 triệu bảng

Manchester United đón nhận tin vui khi tân binh đắt giá Carlos Baleba đã bình phục chấn thương mắt cá chân và trở lại tập luyện.

Baleba tiến gần tới việc trở lại chơi bóng.

Tuy nhiên, HLV Michael Carrick nhiều khả năng sẽ cân nhắc thận trọng, giữ cầu thủ này ở lại Carrington trong đợt tập trung ĐTQG sắp tới để tích lũy thể lực, thay vì vội vã tung ra sân trong trận gặp Fulham.

Theo kế hoạch an toàn, tiền vệ trị giá 65 triệu bảng có thể có trận ra mắt trong cuộc đối đầu với Tottenham vào ngày 10/10. Trong bối cảnh “Quỷ đỏ” đang chịu áp lực nặng nề sau chuỗi trận bết bát, sự góp mặt của Baleba hứa hẹn sẽ là giải pháp quan trọng làm mới tuyến giữa.

HS