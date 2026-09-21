Ba đại diện V.League ngậm ngùi bị loại bởi đội hạng Nhất; Man Utd thoát hiểm ngoạn mục

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 21/9; U23 Việt Nam đối đầu Uzbekistan: Thuốc thử cho tham vọng tại Asiad 20; Real thất thủ trước Atletico trong thế thiếu người; Man City chiếm ngôi đầu, Liverpool thắng sát nút... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (21/9).

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 21/9: Tâm điểm đại chiến bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan và các môn võ thuật

Ngày thi đấu 21/9 tại Asiad 20 chứng kiến lịch trình tranh tài sôi động của Đoàn Thể thao Việt Nam. Tâm điểm sự chú ý đổ dồn vào màn so tài nảy lửa giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đại kình địch Thái Lan tại bảng E lúc 17h30. Ngoài ra, đội tuyển bóng chuyền nữ bước vào trận phân hạng 5-8 gặp Indonesia lúc 11h00.

Các vận động viên Việt Nam cũng tích cực tranh tài ở nhiều môn trọng điểm. Đấu trường võ thuật sôi động với sự xuất hiện của các gương mặt sáng giá ở môn wushu (Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Trọng Lâm, nhóm tán thủ) và karate (Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Diệu Ly).

Trên đường đua xanh, các kình ngư như Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên bước vào loạt tranh tài vòng loại và chung kết, hứa hẹn một ngày thi đấu nhiều cảm xúc.

U23 Việt Nam đối đầu Uzbekistan: Thuốc thử cho tham vọng tại Asiad 20

Bước vào lượt trận cuối bảng C Asiad 20, U23 Việt Nam chỉ cần hòa ứng viên vô địch U23 Uzbekistan là chắc chắn đi tiếp vào tứ kết. Dù vậy, đây là “thuốc thử” hạng nặng đo lường tham vọng và thực lực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

U23 Việt Nam sẽ cần chứng minh bản lĩnh trước U23 Uzbekistan.

Trước đối thủ mạnh vượt trội, U23 Việt Nam cần khắc phục những điểm yếu về khâu dứt điểm và sự tập trung ở hàng thủ từng bộc lộ trong các trận trước.

Một màn trình diễn thuyết phục trước đại diện Trung Á không chỉ giúp hoàn thành mục tiêu mà còn là thước đo chính xác bản lĩnh, chuẩn bị sẵn sàng cho vòng knock-out khốc liệt.

U23 Thái Lan đã chính thức giành vé sớm vào tứ kết. Ảnh: ThailandNT

Trong khi đó, tại bảng A, U23 Thái Lan đã xuất sắc ngược dòng hạ Hong Kong 5-1 để chính thức giành vé sớm vào tứ kết.

Cúp Quốc gia chứng kiến loạt địa chấn: Ba đại diện V.League ngậm ngùi bị loại bởi đội Hạng Nhất

Vòng loại Cúp Quốc gia diễn ra tối 20/9 đã chứng kiến cơn địa chấn thực sự khi ba đại diện đang chơi tại V.League lần lượt bị các đội bóng Hạng Nhất loại tức tưởi.

Hưng Yên đánh bại HAGL trên sân khách. Ảnh: VPF

Cụ thể, CLB Hưng Yên tạo bất ngờ lớn nhất khi đánh bại HAGL 3-2 nhờ cú đúp rực sáng của ngoại binh Joseph Khalio. Trong khi đó, Cần Thơ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân Lạch Tray trước Hải Phòng, còn Phú Thọ xuất sắc vượt qua Hà Tĩnh trên chấm luân lưu sau khi hòa không bàn thắng.

Bùi Tiến Dũng trở thành người hùng của SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Đà Nẵng cũng tạo nên bất ngờ lớn khi hạ gục ứng viên nặng ký Hà Nội FC trên loạt sút luân lưu (4-3) sau trận hòa 1-1, nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Loạt trận này một lần nữa phơi bày sự khốc liệt và khó lường của bóng đá cúp quốc nội.

Vòng 5 Ngoại hạng Anh ngày 20/9: Man Utd thoát hiểm ngoạn mục, Man City chiếm ngôi đầu, Liverpool thắng sát nút

Loạt trận vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra ngày 20/9 chứng kiến nhiều diễn biến kịch tính.

Matheus Cunha ăn mừng bàn quân bình tỉ số. Ảnh: Getty

Trên sân Craven Cottage, Man Utd phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc của Matheus Cunha với bàn gỡ hòa ở phút 89 mới có thể giành lại trận hòa 1-1 trước chủ nhà Fulham. Trước đó, Lisandro Martinez vô tình đá phản lưới nhà giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước trong hiệp hai.

Fernandez cùng Rayan Cherki ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Getty

Trong khi đó, Man City và Sunderland đã cống hiến một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn với 8 lần lưới rung trên sân Etihad.

Chung cuộc, đoàn quân của HLV Enzo Maresca giành chiến thắng 5-3 nhờ các pha lập công của Enzo Fernandez, Rayan Cherki, cú đúp từ Antoine Semenyo và bàn ấn định của Erling Haaland.

Dù tiền đạo Brian Brobbey lập một hat-trick ấn tượng, Sunderland vẫn phải nhận thất bại chung cuộc. Kết quả này giúp Man City vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với cách biệt 3 điểm.

Bournemouth chơi sòng phẳng với Liverpool. Ảnh: Getty

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Liverpool có chuyến làm khách thành công trước Bournemouth. Bàn thắng duy nhất của Alexander Isak ở hiệp hai đã mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đội khách, giúp họ tiếp tục giữ sạch lưới trận thứ ba liên tiếp và duy trì mạch bất bại ấn tượng.

Real thất thủ trước Atletico trong thế thiếu người

Làm khách trên sân Metropolitano tại vòng 7 La Liga, Real Madrid đã phải nhận thất bại 1-2 trước kình địch Atletico Madrid. Bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai khi trung vệ Dean Huijsen nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi trong vòng cấm, đồng thời biếu cho đối thủ quả phạt đền.

Dean Huijsen (phải) phạm lỗi với Giuliano Simeone, dẫn đến phạt đền và thẻ đỏ. Ảnh: AP

Tận dụng lợi thế hơn người, Alejandro Grimaldo mở tỷ số trên chấm 11m, trước khi Jonathan David nhân đôi cách biệt chỉ sau đó ít phút.

Dù rất nỗ lực vùng lên và có bàn thắng rút ngắn tỷ số của Antonio Rudiger ở phút 89, đoàn quân của HLV Jose Mourinho vẫn lực bất tòng tâm. Trận thua này khiến Real bị Barcelona bỏ lại với khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng.

HS