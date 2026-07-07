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NXB Giáo dục Việt Nam công bố bản PDF các sách giáo khoa có điều chỉnh nội dung

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Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026, có 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa, gồm: Lịch sử và Địa lý 4, Lịch sử và Địa lý 5, Lịch sử và Địa lý 6, Lịch sử và Địa lý 7, Lịch sử và Địa lý 8, Lịch sử và Địa lý 9, Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lý 12, Chuyên đề học tập Địa lý 12.

NXB Giáo dục Việt Nam công bố bản PDF các sách giáo khoa có điều chỉnh nội dung

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026, có 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa, gồm: Lịch sử và Địa lý 4, Lịch sử và Địa lý 5, Lịch sử và Địa lý 6, Lịch sử và Địa lý 7, Lịch sử và Địa lý 8, Lịch sử và Địa lý 9, Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lý 12, Chuyên đề học tập Địa lý 12.

NXB Giáo dục Việt Nam công bố bản PDF các sách giáo khoa có điều chỉnh nội dung

Từ năm học 2026, cả nước thống nhất dùng chung một bộ sách giáo khoa, đó là bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức in và phát hành các sách giáo khoa trong danh mục nêu trên trong năm 2026.

Đối với các sách cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không tiếp tục phát hành. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh vẫn có thể sử dụng các bản sách này làm tài liệu tham khảo.

Với các sách giáo khoa có nội dung cập nhật, điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế - xã hội... Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến.

Bạn đọc, giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập, tra cứu và sử dụng miễn phí các bản sách giáo khoa đã được cập nhật tại địa chỉ: https://taphuan.nxbgd.vn6.

Ngoài các sách giáo khoa được in mới trong năm 2026, toàn bộ sách giáo khoa, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các tên sách thuộc danh mục sách giáo khoa đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026) hiện đang lưu hành trong các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành, gia đình học sinh... tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện cam kết nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá sách giáo khoa, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp. Giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá sách giáo khoa của năm học trước./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Lịch sử #Sách giáo khoa #giáo dục việt nam #Học tập #Bộ giáo dục và đào tạo #Công bố #điều chỉnh #Kinh tế #Địa giới hành chính #Pháp luật

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