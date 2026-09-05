NSRP đạt 30 triệu giờ công an toàn

Theo thông tin từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đạt cột mốc 30 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn mất ngày công, đánh dấu gần 5 năm duy trì hoạt động an toàn, ổn định và liên tục.

Kỹ sư làm việc tại công trường Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Cột mốc 30 triệu giờ công an toàn được tính từ ngày 10/11/2021 đến ngày 30/8/2026, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, nhân viên, người lao động NSRP và các nhà thầu đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đối với một tổ hợp lọc hóa dầu có quy mô lớn, công nghệ và quy trình vận hành phức tạp, việc duy trì 30 triệu giờ công, không xảy ra tai nạn mất ngày công cho thấy những kết quả trong công tác quản trị an toàn, kiểm soát rủi ro và duy trì kỷ luật vận hành. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để Nhà máy duy trì hoạt động ổn định, góp phần bảo đảm nguồn cung các sản phẩm xăng, dầu cho thị trường trong nước và an ninh năng lượng quốc gia.

Theo NSRP, an toàn được xác định là một trong những giá trị cốt lõi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty đã tập trung duy trì hệ thống quản lý an toàn, tăng cường sự tham gia của người lao động; quản lý hoạt động của các nhà thầu; thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn quy trình, tính toàn vẹn của tài sản, thiết bị và năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có thiết kế 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương 10 triệu tấn mỗi năm.

Cùng với các quy trình kỹ thuật, NSRP chú trọng xây dựng văn hóa an toàn trong toàn bộ hoạt động của Nhà máy, đề cao tính chủ động, kỷ luật và trách nhiệm của mỗi người lao động trong từng vị trí công việc và ca vận hành.

Ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc NSRP cho biết, 30 triệu giờ công an toàn không có tai nạn mất ngày công trước hết là thành quả chung của toàn thể nhân viên NSRP và người lao động của các nhà thầu, từ kỹ sư, nhân viên vận hành, kỹ thuật viên, công nhân đến các bộ phận hỗ trợ.

Tổng Giám đốc Yamato cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi trân trọng các cơ quan Chính phủ, Nhà đầu tư, cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh, khách hàng và cộng đồng địa phương vì sự tin tưởng và đồng hành dành cho NSRP trong suốt thời gian qua. Thành tích này phản ánh cam kết chung của tất cả chúng ta đối với hoạt động sản xuất an toàn, có trách nhiệm và bền vững, đồng thời tạo ra giá trị lâu dài cho các bên liên quan”.

Sau cột mốc 30 triệu giờ công an toàn, NSRP tiếp tục củng cố hệ thống quản lý an toàn, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, phát triển năng lực người lao động và thúc đẩy tinh thần làm chủ, trách nhiệm trong từng khâu sản xuất.

Là một trong những cơ sở sản xuất năng lượng trọng điểm của Việt Nam, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục đặt mục tiêu duy trì vận hành an toàn, ổn định và tin cậy; phối hợp với các nhà đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng cho thị trường; đồng thời hướng tới các cột mốc tiếp theo là 50 triệu và 100 triệu giờ công an toàn không có tai nạn mất ngày công.

Tùng Lâm