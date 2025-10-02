Nông dân Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lúa sau bão

Sau bão số 10, hàng nghìn hecta lúa ở Thanh Hóa bị ngập úng, gãy đổ. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân đang khẩn trương ra đồng thu hoạch, “vớt vát” những bông lúa còn sót lại.

Video: Nông dân Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lúa sau bão

Trong những ngày qua, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 đã khiến hơn 6.200ha lúa, 4.200ha hoa màu, gần 2.200ha cây lâm nghiệp và hàng trăm hecta cây ăn quả của nông dan Thanh Hóa ngập úng, hư hại nặng nề. Nhiều cánh đồng lúa gãy rạp, nằm ngâm nước lâu ngày, năng suất giảm tới gần 70%.

Ghi nhận sáng nay (2/10) tại xã Đông Tiến, đâu đâu cũng thấy cánh đồng lúa ngập trong làn nước đục.

Những bông lúa vốn vàng óng, trĩu hạt, nay xỉn màu vì bị ngâm lâu trong nước.

Gió bão đã quật rạp từng đám lúa, khiến nhiều thửa ruộng như trải chiếu rối, khó phân biệt nổi đường bờ với lối đi.

Giữa cánh đồng lúa đổ nghiêng ngả, người dân vừa cắt gặt vừa dựng từng khóm lúa lên, hy vọng cứu vớt được phần nào công sức.

Gia đình bà Hoàng Thị Duyên (70 tuổi, xã Đông Tiến) có 8 sào ruộng, sau bão chỉ còn lại 1 sào trên khu đất cao có thể gặt được. Những ngày này, bà Duyên dậy từ tờ mờ sáng ra đồng buộc dựng lúa, lo sợ trời lại mưa khiến lúa mọc mầm.

“Lúa đến kỳ thu hoạch rồi mà giờ gần như mất trắng, tiếc lắm, nhưng vẫn phải ra đồng nhặt nhạnh để có cái cho gà vịt ăn,” bà Duyên xót xa nói.

Cùng xã Đông Tiến, anh Đỗ Văn Hùng thuê 4 mẫu ruộng bỏ hoang để canh tác. Sau trận bão số 10, ba mẫu lúa thiệt hại hoàn toàn, mẫu còn lại anh buộc phải gặt non. “Mọi năm một sào cho khoảng 2,5 tạ thóc, năm nay chỉ còn 1 tạ, giảm gần 70%,” anh Hùng cho biết.

Trên cánh đồng lúc gần 10h sáng, vợ chồng bà Đỗ Thị Năm (58 tuổi) vẫn cặm cụi cắt lúa bằng tay vì đợi có máy thì lúa mọc mầm hết.

Ông Mười (chồng bà Năm) ngậm ngùi: “Bao nhiêu công sức chăm sóc cả vụ, đến ngày thu hoạch thì bão cuốn đi hết. Giờ chỉ còn nhặt nhạnh vài bông lúa sót lại.”

Nhiều người nông dân lớn tuổi vẫn bám đồng không quản nắng gắt. Bà Hoàng Thị Ngoan (73 tuổi) dự tính vụ này có thể để dành lúa ăn tới năm sau, nhưng sau bão, gần như toàn bộ 4 sào lúa của bà đều hỏng.

Người nông dân buộc từng bụi lúa bị đổ rạp thành từng cụm nhỏ, cố gắng cứu vãn phần hạt còn chắc để không rụng xuống nước.

Trên cánh đồng loang loáng nước, những hàng lúa vốn thẳng hàng, nay nghiêng ngả như tấm thảm vàng bị vò nhàu.

Ở những cánh đồng cao ráo hơn, máy gặt đập liên hợp hoạt động không ngơi nghỉ. Bà con chia nhau ca kíp, tranh thủ từng giờ nắng để gặt cho nhanh tiến độ.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, Biển Đông chuẩn bị đón cơn bão mới. Nguy cơ thiệt hại tiếp tục chồng chất, nông dân Thanh Hóa đang khẩn trương thu hoạch diện tích lúa còn lại, chạy đua với thời tiết để giảm bớt tổn thất sau bão.

Hoàng Đông