Nông dân chung tay bảo vệ môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, các cấp hội nông dân (HND) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, ý nghĩa của việc giữ gìn môi trường sống. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi hội, các lớp tập huấn, hội nghị, qua đó từng bước hình thành thói quen sản xuất và sinh hoạt thân thiện với môi trường.

Hội viên Hội Nông dân xã Thiệu Tiến vệ sinh đồng ruộng, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định.

Nhiều mô hình hiệu quả đã được xây dựng và nhân rộng như thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; xây dựng hố xử lý rác thải hữu cơ; tuyến đường hoa, đường cây xanh; mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tại nhiều địa phương, hình ảnh những tuyến đường làng được chiếu sáng, trồng hoa, cây xanh đã trở nên quen thuộc, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Hưởng ứng phong trào xây dựng môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, HND các xã trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. HND xã Quảng Ninh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức 11 lần ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, 5 lần vệ sinh môi trường biển, 15 lần vệ sinh môi trường tại các điểm nhà bia, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ thu hút 465 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Xây dựng 65 bể thu gom vỏ bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; xây dựng 6 vườn mẫu, 10 vườn hộ, mô hình tuyến đường hoa giấy, đảm nhận 19 tuyến đường nông dân tự quản, đặc biệt đảm nhận công trình “Vườn hoa nông dân” với chiều dài 800m xung quanh khuôn viên hồ điều hòa của công sở xã đảm bảo công sở xanh - sạch - đẹp.

Tại xã Thiệu Hóa và xã Tân Ninh, HND xã đã tổ chức lễ phát động ra quân vệ sinh đồng ruộng, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Với các thông điệp “Nông dân chung tay bảo vệ môi trường”, “Không vứt rác thải ra đồng ruộng”, hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trong sản xuất nông nghiệp. Ngay sau lễ phát động, các chi hội nông dân đã đồng loạt ra quân vệ sinh đồng ruộng, thu gom rác thải, đặc biệt là vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các thôn, khu phố. Rác thải sau khi thu gom được phân loại, tập kết đúng nơi quy định để xử lý, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường.

Tại xã Thiệu Tiến, HND xã đã ra mắt tổ “Nông dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định”, đồng thời phát động 23 chi hội nông dân ra quân vệ sinh đồng ruộng. Ngay sau lễ phát động, 7 chi hội đã đồng loạt triển khai thực hiện; các chi hội còn lại phấn đấu hoàn thành đợt ra quân lần thứ nhất năm 2026 trước ngày 25/4. Hoạt động thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm với môi trường mà còn góp phần bảo vệ nguồn nước, sức khỏe cộng đồng, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp an toàn, bền vững.

Ngoài ra, các cấp hội còn vận động hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học. Việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ không chỉ bảo vệ môi trường mà còn nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường. HND các cấp đã tích cực phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, xử lý các điểm ô nhiễm. Nhiều địa phương duy trì hiệu quả “Ngày Chủ nhật xanh”, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên và người dân. Trong quý I/2026, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong XDNTM và đô thị văn minh, đã vận động hội viên nông dân hiến 16.048m2 đất; tham gia hỗ trợ tu sửa 12 công trình phúc lợi xã hội và cải tạo, chăm sóc 563km đường làng, ngõ xóm và kênh m­ương các loại. Trong quý I/2026, HND phường Tĩnh Gia ra mắt mô hình đường cờ tự quản; HND phường Hạc Thành ra mắt mô hình chuyển đổi số; HND phường Sầm Sơn với mô hình “Tuyến đường không rác thải” gắn với lắp điện chiếu sáng...

Ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch HND tỉnh, cho biết: "Thời gian tới, HND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong bảo vệ môi trường, hướng tới nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động thiết thực, ý thức bảo vệ môi trường của hội viên nông dân ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp".

Bài và ảnh: Hoàng Lan