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Những khoảnh khắc đẹp từ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa

Phương Đỗ - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Từ những bước chân đầu tiên rời vạch xuất phát đến khoảnh khắc cán đích, từ những nụ cười rạng rỡ, cái bắt tay, cái ôm đến những phút giây cùng nhau chụp ảnh, check-in, múa hát..., chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa đã để lại nhiều hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, năng lượng tích cực và niềm vui cộng đồng.

Những khoảnh khắc đẹp từ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa

Từ những bước chân đầu tiên rời vạch xuất phát đến khoảnh khắc cán đích, từ những nụ cười rạng rỡ, cái bắt tay, cái ôm đến những phút giây cùng nhau chụp ảnh, check-in, múa hát..., chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa đã để lại nhiều hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, năng lượng tích cực và niềm vui cộng đồng.

Video: Khoảnh khắc đẹp trong chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa.

Những khoảnh khắc đẹp từ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa

Sáng 30/8, Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành trở nên rộn ràng với sắc đỏ của những chiếc áo in hình sao vàng. Hàng nghìn người có mặt từ sớm, nhanh chóng ổn định đội hình, cùng nhau thực hiện nghi lễ chào cờ, bắt đầu chương trình.

Những khoảnh khắc đẹp từ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa

Thời điểm xuất phát, dòng người đồng loạt chuyển động, cùng hòa vào một, tạo nên hình ảnh đầy sức sống tại Quảng trường Lam Sơn.

Những khoảnh khắc đẹp từ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng hàng nghìn người dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia hoạt động đi bộ, lan tỏa tinh thần đoàn kết và năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Những khoảnh khắc đẹp từ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa

Khoảnh khắc mọi người hào hứng, cùng nhau bắt đầu hành trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Quảng trường Lam Sơn.

Những khoảnh khắc đẹp từ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa

Với nhiều bạn trẻ, đây cũng là dịp để lưu giữ một kỷ niệm đẹp. Những chiếc điện thoại liên tục được sử dụng để ghi lại hình ảnh, video; những khoảnh khắc check-in tại Quảng trường Lam Sơn nhanh chóng trở thành kỷ niệm của một buổi sáng đặc biệt.

Những khoảnh khắc đẹp từ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa

Những khoảnh khắc đẹp từ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa

Những khoảnh khắc đẹp từ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa

Sau khi hoàn thành hành trình đi bộ, mọi người tranh thủ chụp thêm ảnh lưu niệm với đồng đội. Những khoảnh khắc tưởng như rất giản dị ấy lại tạo nên một phần ký ức đẹp của chương trình.

Những khoảnh khắc đẹp từ “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Thanh Hóa

“Cùng Việt Nam tiến bước” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9; 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chương trình hướng tới giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phương Đỗ - Hoàng Đông

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    Rộn ràng trước giờ xuất phát “Cùng Việt Nam tiến bước”

    Ngay từ sáng sớm, Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành đã rộn ràng không khí của một ngày đặc biệt. Sắc áo đỏ, những nụ cười, những bước chân đầy năng lượng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân cùng hội tụ, sẵn sàng cho thời khắc xuất phát chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Từ khóa:

#Việt nam #Khoảnh khắc đẹp #Chương trình #Thanh hóa #Cộng đồng #Tinh thần #Đầu tiên #Niềm vui #Đoàn kết #Chụp ảnh

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