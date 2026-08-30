Rộn ràng trước giờ xuất phát “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ngay từ sáng sớm, Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành đã rộn ràng không khí của một ngày đặc biệt. Sắc áo đỏ, những nụ cười, những bước chân đầy năng lượng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân cùng hội tụ, sẵn sàng cho thời khắc xuất phát chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

VIDEO: Hàng nghìn người tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Từ sáng sớm 30/8, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, hàng nghìn người dân nhanh chóng ổn định vị trí, chuẩn bị cho chương trình đi bộ được tổ chức đồng loạt cùng với các địa phương trên cả nước.

Các lực lượng vũ trang, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia mặc áo cờ đỏ sao vàng với tinh thần phấn khởi. Không khí tại quảng trường càng trở nên sôi động khi các lực lượng tham gia từng bước hoàn thiện đội hình.

Chương trình tại Thanh Hóa huy động khoảng 3.000 đến 6.000 người, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến giảng viên, sinh viên, học sinh, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, diễn viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Sắc áo đỏ sao vàng rực rỡ phủ kín Quảng trường Lam Sơn trước giờ xuất phát.

Người dân hào hứng, phấn khởi trước thời khắc chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” chính thức bắt đầu.

Không gian quảng trường lúc này không chỉ có màu đỏ của những lá cờ, những chiếc áo, mà còn có sức trẻ và năng lượng của hàng nghìn người cùng hướng về một hoạt động chung.

“Cùng Việt Nam tiến bước” không đơn thuần là một hoạt động thể thao cộng đồng. Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông qua hoạt động đi bộ, chương trình hướng tới lan tỏa lối sống xanh, giảm phát thải khí cacbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, trách nhiệm và phát triển bền vững.

Phương Đỗ - Hoàng Đông