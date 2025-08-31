Những hình ảnh đầu tiên người dân xã Hoằng Lộc nhận quà Tết Độc lập

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc tặng quà Tết Độc lập cho Nhân dân, ngày 31/8, xã Hoằng Lộc đã huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng công an tổ chức trao quà kịp thời đến người dân tại 10 địa điểm.

Đông đảo người dân xã Hoằng Lộc có mặt tại một điểm phát quà Tết Độc lập vào sáng 31/8.

Ghi nhận tại các điểm phát quà cho thấy tinh thần làm việc trách nhiệm, tận tâm của của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dù đang trong dịp nghỉ lễ. Người dân phấn khởi, vui mừng trước sự quan tâm của Nhà nước và các cấp chính quyền.

Đồng chí Chu Hữu Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc trò chuyện, thăm hỏi bà con Nhân dân đến nhận quà.

Trong quá trình chi trả, đồng chí Chu Hữu Khuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc đã trực tiếp đến các điểm phát quà để động viên lực lượng làm nhiệm vụ và trò chuyện, thăm hỏi bà con Nhân dân.

Do địa bàn rộng, dân số đông, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã đề nghị người dân thông cảm và chia sẻ với lực lượng làm nhiệm vụ, giúp công tác chi trả được triển khai đúng, đủ, kịp thời và hạn chế tối đa nhầm lẫn, sai sót.