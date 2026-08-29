Như Xuân đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Với quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã Như Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến tích cực, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển.

Lãnh đạo xã Như Xuân thăm mô hình sản xuất trên địa bàn xã.

Xác định đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã Như Xuân đã quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách từng chi bộ, lĩnh vực. Đồng thời, Đảng ủy xã cũng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Để cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã Như Xuân đã ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động theo từng quý và hằng năm. Trong đó, công tác chỉ đạo tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định phát triển nông nghiệp và XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, xã Như Xuân đang triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp tại các thôn, tiêu biểu như trồng cây hương bài (Tân Bình, Quế Phú); trồng rừng thâm canh gỗ lớn theo hướng công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm (Tân Bình), trồng rừng sản xuất bằng keo lai mô (Tân Bình, Mai Thắng, Đức Bình, Mỹ Ré, Yên Thành, Yên Xuân); trồng cây măng ngọt (Mỹ Ré)... Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng huy động nguồn lực, đồng thời chỉ đạo các thôn, tích cực vận động Nhân dân hiến đất, tháo dỡ các công trình phụ, tường rào để mở rộng đường giao thông. Nhờ đó, nhiều tuyến đường được mở rộng, bê tông, cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, phát triển kinh tế, góp phần làm diện mạo của xã từng ngày đổi thay.

Cùng với phát triển nông nghiệp và XDNTM, xã Như Xuân đã huy động các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch tại các thôn Đức Bình, Mai Thắng, Yên Thành. Đồng thời, xã liên kết hình thành một số tour, tuyến du lịch với các xã Hóa Quỳ, Thanh Phong, Như Thanh, Thường Xuân... nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, toàn xã có 8 hộ dân đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo cảnh quan để phát triển du lịch cộng đồng.

Ngoài phát triển kinh tế, xã Như Xuân còn chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính, thông qua việc hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực số, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức. Xã đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giảm thời gian và chi phí đi lại. Theo báo cáo của UBND xã Như Xuân, từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã tiếp nhận 2.560 hồ sơ và giải quyết được 2.545 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,4%, 15 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình của xã đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Như Xuân, cho biết: “Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã Như Xuân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đồng thời củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, xã tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường thu hút đầu tư và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ. Qua đó, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, phấn đấu đến năm 2030, Như Xuân trở thành xã NTM”.

Bài và ảnh: Hải Anh